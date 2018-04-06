ПРОКУРАТУРА В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ ДОВЕЛА ПРОВИНУ ПОСАДОВЦЯ, ЯКИЙ ВИПИСУВАВ ПРЕМІЇ СВОЇЙ ДОЧЦІ

Апеляційний суд Донецької області залишив без змін рішення Краматорського міського суду, яким директора Державного навчального закладу «Краматорське вище професійне торгово-кулінарне училище» визнано винним у скоєнні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч. 3 ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).
Судом встановлено, що чоловік умисно ставив свій підпис під документами про преміювання дочки, яка працює у тому ж навчальному закладі безпосередньо під якого керівництвом. При цьому раніше вказана посадова особа вже притягувалась до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення, проте продовжила порушувати Закон України «Про запобігання корупції».
Розгляд нового протоколу стосовно директора училища забезпечили співробітники галузевого відділу прокуратури Донецької області.
Прес-служба прокуратури Донецької області