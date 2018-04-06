ЛЕГАЛЬНА ЗАЙНЯТІСТЬ – ВПЕВНЕНІСТЬ СЬОГОДЕННЯ І ГАРАНТОВАНЕ МАЙБУТНЄ

5 квітня 2018 року у Покровському міському центрі зайнятості відбувся 11й семінар з легальної зайнятості, участь у яких прийняли близько 60 осіб. До проведення заходу були запрошені представники Бюро правової допомоги.
«Питання легалізації трудових відносин на сьогоднішній день є досить актуальним, це стосується і людей з вадами здоров’я», — розпочала начальник відділу активної підтримки безробітних Софія Колесникова. Адже, існує багато випадків, коли роботодавці уникають легального використання робочої сили, не укладають передбачені законодавцем трудові договори.
Представник Бюро правової допомоги повідомив про діяльність мережі громадських приймалень УГСПЛ в Україні, які працюють за єдиними стандартами діяльності щодо обліку звернень і консультацій, порядку та процедур діяльності, а також мають стандарти якості надання правової допомоги, яку надають на безоплатній основі.
Сьогодні кожен працівник сам мусить вирішувати, що є найголовнішою – жити одним днем, чи мати впевненість у завтрашньому дні та отримувати певні соціальні гарантії.