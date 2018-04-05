2 тисячі 500 гривень втратили мешканці Покровської оперативної зони, «скупившись» в інтернеті
Потерпілий з Мирнограду замовив на одному з сайтів жорсткий диск, передплатив за нього та так і не дочекався товару. А в Авдіївці замовниця все ж таки дочекалася на свою посилку, але та виявилася порожньою. Обоє ошуканих громадян звернулись за допомогою до правоохоронців.
До чергової частини Мирногадського відділення поліції звернувся місцевий мешканець із заявою про те, що невідомий чоловік незаконно заволодів його грошима. З’ясувалося, що потерпілий став жертвою інтернет-продавця. Так, чоловік зробив замовлення на одному з відомих сайтів, передплатив за нього. А далі все відбувалося за стандартним сценарієм: як тільки псевдо-постачальник отримав гроші, зник разом із своїм оголошенням про продаж жорсткого диску. Сума збитку постраждалого — 1 тисяча 40 гривень.
А в Авдіївці 45-річна жінка все ж таки отримала замовлену в інтернеті посилку, але відкривши її, побачила, що там порожньо. Замовниця зв’язалася із продавцем, але той запевнив, що відправив планшет одразу після того, як вона перевела на його банківську картку 1 тисячу 500 гривень. Розгублена жінка прийшла до поліції, де написала відповідну заяву про притягнення до відповідальності постачальника-брехуна.
За обома фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 3-років обмеження волі.
Покровський відділ поліції
Донецької області