У ПОКРОВСЬКУ ТРЬОМ ЧОЛОВІКАМ ОГОЛОШЕНО ПІДОЗРУ У НАНЕСЕННІ ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ

Подія сталася у липні 2017 року у селі Гришино Покровського району біля одного з місцевих кафе. Ввечері чоловікові подзвонив 19-річний син, який повідомив батькові про те, що у нього трапився конфлікт з односельчанином та попросив допомоги.
Прибувши на місце події, батько побачив свого сина побитим, а отже сварка між ним та 27-річним кривдником швидко переросла у бійку. У той час троє знайомих останнього, віком від 23 до 27 років, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішили допомогти товаришеві. Усі разом вони накинулись на батька побитого хлопця та почали наносити йому удари ногами і руками по голові та обличчю. Жорстоке побиття припинилося лише після того, як потерпілий втратив свідомість. Згідно із висновком судово-медичної експертизи, заподіяні йому тілесні ушкодження відносяться до тяжких.
За процесуального керівництва Красноармійської місцевої прокуратури, під час проведення досудового розслідування до ЄРДР внесені зміни щодо правової кваліфікації кримінального правопорушення з ч.1 ст.125 на ч.1 ст. 122, а потім на ч.2 ст.121 КК України.
27 березня та 4 квітня трьом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України, тобто в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя в момент заподіяння, вчиненому групою осіб.
Щодо четвертого учасника бійки місцевою прокуратурою на теперішній час вирішується питання щодо передачі матеріалів кримінального провадження за підслідністю, оскільки фігурант є діючим співробітником поліції, однак на момент скоєння злочину у лавах правоохоронних органів не перебував.
Досудове розслідування триває.
Прес-служба прокуратури Донецької області