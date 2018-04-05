ТРЕНЕРИ ПОКРОВСЬКОЇ ДЮСШ – КРАЩІ В ОБЛАСТІ

3 квітня в Краматорську в рамках засідання розширеної колегії Департаменту сім’ї, молоді та спорту Донецької облдержадміністрації відбулася урочиста церемонія нагородження кращих керівників органів управління фізичною культурою та спортом міськвиконкомів і райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад, керівників обласних фізкультурно-спортивних організацій і товариств, спортивних шкіл Донецької області, тренерів-викладачів та спортсменів за підсумками 2017 року.
За результатами роботи у 2017 році спортивній громадськості міста є чим пишатися — у зведеному рейтингу з видів спорту Донецької області Покровськ посів 2 місце у своїй групі міст.
За підсумками роботи тренерів-викладачів ДЮСШ за 2017 рік одразу два тренери-викладачі ДЮСШ м. Покровська стали кращими в області за напрямком «Дитячо-юнацький спорт» – тренер-викладач з волейболу Любов Ляшенко посіла 1 місце з олімпійських видів спорту, а директор ДЮСШ м. Покровська, тренер-викладач з регбі Ігор Юркін посів 1 місце з неолімпійських видів спорту.
Нагороди вручали заступник голови Донецької облдержадміністрації, голова Відділення Національного олімпійського комітету України в Донецькій області Віктор Ремський та директор Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Володимир Мицик.