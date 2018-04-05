ПРОПУСК ЧЕРЕЗ КПВВ БУДЕ СПРОЩЕНО ПІД ЧАС ПОМИНАЛЬНИХ ДНІВ

Тристороння контактна група у Мінську ухвалила рішення про спрощення режиму перетину прифронтової лінії під час поминальних днів, щоб мешканці Східної України могли спокійно та безпечно відвідувати церкви та цвинтарі, повідомив посол Мартін Сайдік, передає «Радіо Свобода».
«Щоб це стало можливим, тристороння контактна група наполягає на виконанні раніше ухвалених домовленостей щодо розведення сил та засобів ураження на Донбасі, розмінування та відведення важкого озброєння, безпеки об’єктів інфраструктури», — сказав Сайдік.
Тристороння контактна група також наполягає на зміцненні контролю на пунктах пропуску через лінію зіткнення, а також хоче подовжити час їх роботи на 2 години на добу: на годину раніше починати роботу на та годину пізніше закінчувати.