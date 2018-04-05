ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 4 ИЮЛЯ ДНЯ ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ

Президент Петр Порошенко подписал Указ об учреждении 4 июля Дня полиции Украины. Об этом Глава государства сообщил во время выступления на торжественном мероприятии по случаю вручения сертификатов на водный и автомобильный транспорт Национальной полиции Украины.
«Три года назад мы приняли очень непростое, но чрезвычайно ответственное решение начать глобальные изменения в правоохранительной системе. Качественный переход к новым правоохранительным органам – сказать окончательное прощай милиции советского стиля и перейти к формированию новой украинской полиции, которая будет иметь и имеет главное – высокое доверие украинского народа», — подчеркнул Петр Порошенко.
Он напомнил, как все начиналось три года назад, в 2015 году. «На Софийской площади, с хорошим вышколом, молодые, вежливые, многие со знанием иностранного языка – первые патрульные полицейские 4 июля приняли первую присягу. Первые наряды патрульной полиции, которые были созданы с нуля. Очень важно, что законопослушная, законолюбивая и патриотическая молодежь первой поверила в перемены. И не только поверила, но и главное – стала движущей силой этих преобразований», — отметил Президент.
«Нам нельзя забывать этот день. Я посоветовался с министром (внутренних дел Украины – ред.) и сегодня подписал Указ о введении нового профессионального праздника Дня полиции Украины 4 июля. Спасибо за поддержку этой инициативы», — сказал Глава государства. Он уточнил, что речь не идет о переносе этой даты с 4 августа на 4 июля: «Не перенос, а учреждение – так же, как мы основали новую полицию».
Петр Порошенко также отметил, что, начиная реформу правоохранительной системы, все понимали, что этот процесс будет очень длительным и потребует много усилий. «Но я очень доволен тем, что, в первую очередь, украинцы увидели чрезвычайно важные изменения в правоохранительной системе, первые сдвиги в работе полиции», — добавил он.
«Но это только начало и почивать на лаврах никто не собирается. И будем решительно продолжать реформирование. Постепенно Национальная полиция развивается в совершенно европейскую структуру, которая будет предоставлять и уже предоставляет качественный правоохранительный сервис», — подчеркнул Президент.