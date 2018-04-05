ПАСХА-2018: КАК СДЕЛАТЬ ТРАДИЦИОННЫЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА

Пасхальные яйца: рисунки
Традиционно пасхальные яйца красят в красный (луковой шелухой), ведь именно этот цвет символизирует кровь Христа. Также красный знаменует собой радость, жизнь, надежда, любовь, для молодых — свадьба.
Другие значение цветов пасхальных яиц:
- белый + черный– символ земли, плодородия,
- желтый– символ месяца и звезд, а в хозяйстве — урожай,
- зеленый– весна, воскресение и богатство природы,
- голубой– небо, воздух, магическое значение — здоровье,
- бурый– олицетворяет землю, дары полей.
А сочетание нескольких цветов означает семейное счастье, мир, любовь и успех.
Что касается непосредственно рисунков, то разрисовать пасхальные яйца можно обычной гуашью и даже карандашом (главное условие – чтобы грифель был мягким).
Как красить яйца пищевыми красителями
Белые яйца отваривают вкрутую.
В емкостях подходящего размера растворяют содержимое одного пакетика (согласно инструкции на пакетике красителя). В раствор добавляют две столовые ложки столового уксуса и тщательно перемешивают.
Яйцо опускают в раствор так, чтобы жидкость яйцо покрывала полностью. При этом для равномерности прокраски яйцо стоит постоянно переворачивать.
Время покраски занимает около 3-4 минут.
Затем яйца выкладывают на бумажную салфетку или полотенце и дают высохнуть.