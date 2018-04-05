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ПАСХА-2018: КАК СДЕЛАТЬ ТРАДИЦИОННЫЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА

05.04.2018 Новини Комментариев нет
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Пасхальные яйца: рисунки

Традиционно пасхальные яйца красят в красный (луковой шелухой), ведь именно этот цвет символизирует кровь Христа. Также красный знаменует собой радость, жизнь, надежда, любовь, для молодых — свадьба.

Другие значение цветов пасхальных яиц:

  • белый + черный– символ земли, плодородия,
  • желтый– символ месяца и звезд, а в хозяйстве — урожай,
  • зеленый– весна, воскресение и богатство природы,
  • голубой– небо, воздух, магическое значение — здоровье,
  • бурый– олицетворяет землю, дары полей.

А сочетание нескольких цветов означает семейное счастье, мир, любовь и успех.

Что касается непосредственно рисунков, то разрисовать пасхальные яйца можно обычной гуашью и даже карандашом (главное условие – чтобы грифель был мягким).

Как красить яйца пищевыми красителями

Белые яйца отваривают вкрутую.

В емкостях подходящего размера растворяют содержимое одного пакетика (согласно инструкции на пакетике красителя). В раствор добавляют две столовые ложки столового уксуса и тщательно перемешивают.

Яйцо опускают в раствор так, чтобы жидкость яйцо покрывала полностью. При этом для равномерности прокраски яйцо стоит постоянно переворачивать.

Время покраски занимает около 3-4 минут.

Затем яйца выкладывают на бумажную салфетку или полотенце и дают высохнуть.

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