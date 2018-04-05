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В ДНЕПРЕ ЗАГОРЕЛАСЬ ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

05.04.2018 Новини Комментариев нет
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Ранним утром 5 апреля на Приднепровской ТЭС произошло возгорание. По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал.

Как сообщает местное издание «Информатор», на месте происшествия сейчас работает ГСЧС и патрульная полиция.

Ранним утром, экипаж патрульной полиции проезжал мимо Приднепровской ТЭС и заметил на ее территории клубы огня. Что-то вспыхнуло, но взрыва не было.

Полиция сразу же подъехала на КПП предприятия, сообщила о происшествии, но охрана уже была проинформирована о произошедшем.  Было оповещено и вызвано на территорию ТЭС руководство предприятия. Версия о теракте на данный момент не подтверждается, — проинформировал лейтенант полиции Егор Егорин.

Отмечается, что электростанция является охраняемым объектом, и вход на ее территорию строго запрещен. Полиция смогла осмотреть лишь прилегающие территории, но ничего подозрительного не нашла.

 

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