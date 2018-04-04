ПРОКУРАТУРА ВИКРИЛА ЛІКАРЯ В ОТРИМАННІ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ

3 квітня Костянтинівською місцевою прокуратурою спільно зі співробітниками міжрайонного відділу №4 Управління захисту економіки в Донецькій області та слідчими Костянтинівського відділення поліції задокументовано факт отримання неправомірної вигоди працівником державного медичного закладу.
Установлено, що 45-річна мешканка м. Костянтинівки звернулась до лікаря, у якого тривалий час лікувалась з приводу захворювання на гіпертонію, з приводу оформлення їй групи інвалідності. За підготовку та видачу документів для проходження пацієнткою медично-соціальної експертної комісії 58-річний лікар запросив з неї грошові кошти у сумі 500 доларів США.
Про вказану вимогу жінка повідомила правоохоронців, які задокументували факт надання лікарю останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 8 000 грн. У рамках санкціонованого слідчим суддею обшуку вказані кошти було виявлено та вилучено.
За даним фактом прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
На теперішній час вирішується питання про повідомлення службовій особі про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Прес-служба прокуратури Донецької області