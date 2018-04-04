У старовину 4 квітня називали днем Василя Сонячного, Василя Сонячника, Василя Теплого, Василя Парника. Всі прізвиська Василя були пов’язані з тим, що у ці дні стало довгоочікуване тіло, і встановлювалася хороша погода. Селяни намагалися саме 4 квітня дивитися, куди течуть струмки від капелі, щоб на цьому місці не будувати будинків — вважали, що саме там будівництво підмиє. Казали: «Прокладений хід у водиці в земну глибінь».
Дівчата 4 квітня ворожили на світанку, дивлячись на сонце. Якщо воно оточене червоним світлом — хороший врожай буде. Калачі випікали, які символізували сонце. Були і прикмети, за якими спостерігали.
Теплим цей день називався тому, що саме 4 квітня бриніла крапель, і настала справжня весна.
У православної церкви 4 квітня вшановується пам’ять мученика Василя, який відомий як пресвітер в Анкире Галатійській. В той час активно поширювалася аріанська єресь, і Василь закликав свою паству дотримуватися православ’я, за що був підданий мукам і переслідуванням. Коли імператор Юліан прибув в місто, то Василь звинуватив його у віровідступництві, а той, у свою чергу, наказав зрізати з живого Василя шкіру і побити його. З молитвою він віддав душу Богові.
Селяни вірили в те, що Василь-капельник допомагає зробити полотна чистіше і міцніше. Виносили їх на сніг і підставляли під промені весняного сонця. Також 4 квітня аналізували погодні явища і намагалися передбачити, якими будуть найближчі дні і місяці.
Народні прикмети на 4 квітня
- Якщо на небі сині хмари — буде теплий дощ
- Сніг 4 квітня зійшов, і на цьому місці почала укладатися павутинка — швидше за все, потрібно чекати перешкод у врожаї, він буде небагатим
- Сніг на мурашнику зійшов з північної сторони — чекай теплої і довгої літа. Якщо ж сніг 4 квітня розтанув з південної сторони мурашника — прикмета до того, що літо буде прохолодним.