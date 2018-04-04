ПО ДОМІВКАХ УКРАЇНЦІВ ПІДУТЬ «РЕВІЗОРИ»: ЯК ПЕРЕВІРЯТЬ СУБСІДІАНТІВ?

Перед монетизацією пільг і субсидій Україні варто провести ретельну перевірку всіх, хто отримує допомогу від держави, такі рекомендації озвучує більшість міжнародних партнерів.
Днями Світовий банк звернувся до уряду з рекомендацією прискорити процес створення інституту соціальних інспекторів. На ці цілі організація готова виділити українським чиновникам $ 35 млн. Відповідний законопроект вже розроблений і зареєстрований в парламенті, однак депутати не поспішають виносити документ на голосування.
Нова служба зосередиться виключно на контролі, при цьому підкорятися місцевим соціальним службам вона не буде. Крім «ревізорів» з’являться і «аудитори». Ці вакансії займуть ті, хто зараз працює інспектором.
Заступник міністра Віталій Музиченко пояснив: перевірка проходить постійно, але для того, щоб поліпшити її результати, потрібно прийняти розроблений закон. Документ в парламент подав прем’єр Володимир Гройсман ще в минулому році, проте на розгляд його так і не винесли.
Головне нововведення соціального інспектора — системна перевірка пільговиків. Наприклад, якщо до деяких субсідіантів виникли «питання», але в документах ніяких порушень не знайшли, соціальний інспектор має право відправитися в квартиру до такої сім’ї. Дослідити матеріальне становище, умови життя. І якщо виявиться, що пільговики живуть на широку ногу, а декларують мінімальну зарплату, у такої сім’ї можуть виникнути проблеми. Згідно з документом, незаконно виділені гроші можуть забрати, а субсидії призупинити.
Юрист Олександр Плахотник зазначає: ломитися в квартиру з перевіркою ніхто не має права. Але в самому законопроекті сказано, що інспектор має право відвідувати житло.