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ДЯДЯ ФЕДІР, ШАРИК І СЕЛФІ: ВИЙШЛА ПЕРША СЕРІЯ НОВОГО «ПРОСТОКВАШИНО»

04.04.2018 Новини Комментариев нет
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12 березня, Помер радянський і російський актор Олег Табаков. Нещодавно студія «Союзмультфільм» представила першу серію продовження мультфільму про Простоквашино, яку присвятила Олегу Табакову. Всі ми пам’ятаємо, що в оригінальному мультфільмі актор озвучив кота Матроскіна.

Автори нового мультфільму спробували осучаснити героїв, тому листоноша Пєчкін приносить «по інтернету відправлені посилки», Шарик робить Селфі з зайцями, а Дядя Федір — маленький хіпстер.

За сюжетом першої серії, Дядя Федір їде в Простоквашино для того, щоб допомогти Шарику і Матроскіну врятувати господарство від невідомого гризуна. Молодша сестра хлопчика, Віра Павлівна, в таємниці від батьків відправляє себе поштою в село. Посилку з дівчинкою доставляє листоноша Пєчкін. В кінці серії Віра Павлівна допомагає Матроскіну і Шарику знайти гризуна на ім’я Тама-Тама.

Відзначимо, кота Матроскіна озвучив Антон Табаков, син Олега Табакова, Шарика — Гарік Сукачов, листоноші Пєчкіна — Іван Охлобистін.

Користувачі мережі вже звернули увагу на те, що сестру Дяді Федора звуть Віра Павлівна, хоча їх загального тата звати Дмитро.

Керівництво «Союзмультфільму» заявило, що «це помилка», але виправляти її вони не будуть.

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