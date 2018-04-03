ПРИ УХВАЛЕННІ ВИРОКУ ВІДНОСНО ОФІЦЕРА, ЯКИЙ ОТРИМАВ ХАБАР, СУДОМ ВРАХОВАНО ПОЗИЦІЮ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧА

Красноармійський міськрайонний суд повідомляє, що 03.04.2018 року відбувся розгляд кримінального провадження відносно старшого лейтенанта відділення комплектування Покровсько- Ясинуватського ОМВК Донецької області, який обвинувачувався в тому, що близько 12 год. 23.03.2018 року, діючи у порушення своїх службових обов’язків та інтересів служби, реалізуючи свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди, перебуваючи у салоні автомобілю у подвір’ї будинку однієї із вулиць у м. Покровську отримав від чоловіка, який підлягає призову на строкову військову службу, неправомірну вигоду у сумі 4000 грн. за виконання ним в його інтересах дій з використанням наданого йому службового становища, а саме: вирішення питання щодо надання відстрочки від призову на строкову військову службу, шляхом не включення до списків призовників, які підлягають призову на строкову військову службу навесні 2018 року.
За наслідком розгляду вказаного кримінального провадження вироком суду затверджено угоду про визнання винуватості та вказану особу визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368 КК України, та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 25500 гривень з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 3 роки.
Слід зазначити, що судом при ухваленні вироку було враховано позицію обвинувачення, які просили призначити покарання у виді штрафу в розмірі, а також те, що обвинувачений щиро розкаявся у скоєнні злочину та сприяв розкриттю злочину.