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ПРИВАТНИЙ СЕКТОР РОДИНСЬКОГО ПЕРЕТВОРИВСЯ НА СМІТНИК. ХТО ДОПОМОЖЕ?

03.04.2018 Сюжети Комментариев нет
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У смітті потопає приватний сектор Родинського. Майже 3 місяці родинські комунальники не прибирають сміття. Тому люди складують його просто під будинками.

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