НА АВТОВОКЗАЛІ ПОКРОВСЬКА ЗАТРИМАНО МАНДРІВНИКА З ГРАНАТОЮ

Співробітниками Покровського відділу поліції затримано мешканця Запорізької області, який перевозив бойову гранату. Правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.
На території Донеччини триває проведення антитерористичної операції. Правоохоронці продовжують цілодобово нести службу на блокпостах та вокзалах, ретельно перевіряючи транспортні засоби, вантажі та громадян. Головною метою таких заходів є недопущення потрапляння із зони проведення АТО на мирну територію зброї, боєприпасів, вибухових речовин, виявлення учасників незаконних збройних формувань та їх пособників.
Так, під час несення служби на території місцевого автовокзалу, співробітники Покровського відділу поліції звернули увагу на підозрілого чоловіка, який чекав свого автобусу із великим рюкзаком та уникав зустрічі з правоохоронцями. Поліцейські вирішили перевірити підозрілого.
Під час перевірки документів та огляду особистих речей чоловіка у присутності понятих серед речей молодого чоловіка була виявлена граната РГД-5 та запал до неї.
Хазяїном «вибухового» багажу виявився 23-річний мешканець м. Енергодар Запорізької області. Молодик пояснив, що цей боєприпас він бачить вперше та «не розуміє звідки він взявся у його багажі». Показання порушника будуть перевірені під час досудового розслідування.
Таким чином, якби не пильність правоохоронців, правопорушник «подорожував» би із вибуховим багажем, піддаючи смертельній небезпеці усіх пасажирів та оточуючих.
Заборонений предмет вилучений та направлений на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне зберігання зброї та боєприпасів» Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.
Покровський відділ
поліції Донецької області