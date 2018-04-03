МОЗ ЗАБОРОНИЛО ЗБЕРІГАТИ МЕДИЧНІ ДАНІ ДІТЕЙ У ДИТСАДКАХ ТА ШКОЛАХ

Міністерство охорони здоров’я України скасувало форму № 026/о «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)», інформує на прес-служба МОЗ.
Відтепер у школах та дитсадках не зберігатимуться медичні дані дитини. Це пояснюють тим, що дані про стан здоров’я дитини не можуть бути відкритими та зберігатись поза межами медзакладу.
При вступі до дитсадка тепер не потрібно надавати медичну картку особливої форми — достатньо довідки від педіатра чи сімейного лікаря, що дитина здорова. При вступі до школи — довідку від лікаря, що дитина пройшла профілактичний огляд. Якщо дитина хворіє, то лікар може зробити відповідний запис зі згоди батьків.
Уся інформація про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб фіксується у «Карті профілактичних щеплень». Цю форму ведуть в амбулаторно-поліклінічних, виховних і навчальних закладах.
Інших довідок, крім зазначених вище, заклади дошкільної та шкільної освіти не мають права вимагати.