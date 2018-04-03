ДОБРОПІЛЬСЬКІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ НАГАДАЛИ БАТЬКАМ ПРО ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Відповідальність неповнолітніх за скоєння правопорушень, законодавчі обов’язки батьків щодо виховання дітей, взаємовідносини між дітьми та батьками — головні питання, які були обговорені під час зустрічі педагогів, співробітників поліції та керівником районної служби у справах дітей із батьками учнів загальноосвітньої школи в с. Золотий Колодязь.
Співробітники ювенальної превенції Добропільського відділення поліції постійно відвідують учбові заклади Добропільщини та проводять профілактичну роботу як із дітьми, так і з їхніми батьками. Чергова така зустріч відбулась в школі с. Золотий Колодязь.
В ході зустрічі інспектор сектору ювенальної превенції Добропільського відділення поліції Станіслав Сухоручко роз’яснив батькам яка відповідальність може загрожувати неповнолітнім за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень, а також правоохоронець звернув увагу присутніх на причини та фактори, що призводять до скоєння злочинів.
Офіцер поліції розповів і про відповідальність батьків за несумлінне виконання ними своїх обов’язків по вихованню дітей. Станіслав Сухоручко звернув увагу на те, що батьки мають приділяти належну увагу своїм дітям, завжди знати де вони знаходяться та не допускати ними пропуску занять без поважної причини. Поліцейський порадив дорослим будувати з дітьми довірливі відносини, бути авторитетом для своєї дитини, цікавитись її життям, знати коло спілкування — все це допоможе запобігти вчинення можливих злочинів та правопорушень. При цьому, правоохоронець наголосив, що батьки повинні сприяти організованому дозвіллю дітей та формувати у них здоровий спосіб життя.
Присутні на зборах батьки залишилися задоволеними зустріччю, адже під час заходу вони отримали корисні поради від поліцейського та інших спеціалістів, які стануть їм у пригоді та допоможуть у вихованні дітей.
Покровський відділ поліції
Донецької області