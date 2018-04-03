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ДЕТИ ОБЯЗАНЫ ПЛАТИТЬ АЛИМЕНТЫ РОДИТЕЛЯМ-ПЕНСИОНЕРАМ — РЕВА

03.04.2018 Новини, Цікаво знати Комментариев нет
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Министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Я считаю, что в случае детей до пожилых родителей должна быть жесткая ответственность — нужно законодательно ввести серьезную ответственность — они должны платить алименты на содержание родителей», — сказал Рева.

«В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях», — добавил он.

Напомним, 6 февраля 2018 вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.

Законом, в частности, определены новые способы наказания должников, имеющих задолженность по уплате алиментов в размере, превышающем сумму, которая должна быть уплачена за 6 месяцев. Кроме того, устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, в праве вождения автомобиля, пользовании огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, в праве на охоту. Закон предусматривает и «общественно полезные работы» для нарушителя.

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