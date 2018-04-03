ГОРОСКОП НА 3 КВІТНЯ

ОВЕН
Незважаючи на те, що робочий тиждень в самому розпалі, овнам варто відкласти грандіозні плани. Не плануйте зустрічей і бізнес-угод, позитивний підсумок яких дуже важливий для вас. За можливості перенесіть фінансові справи, також не давайте грошей у борг. Знайдіть спосіб провести день, будучи тихіше води, нижче трави. В іншому випадку ви викличете турботи і навіть невдачі.
ТЕЛЕЦЬ
Сьогоднішній гороскоп несе тільцям знаки змін. Вони можуть бути як грандіозними, так і малопомітними, проте всі вони підуть лише вам на користь. Вівторок цього тижня прекрасно підійде для освоєння нових справ, навичок, а також самоосвіти.
БЛИЗНЮКИ
Якщо ви завинили перед рідними або близькими, сьогоднішній день ідеально підійде для налагодження відносин. Ваші вибачення будуть почуті, а відновлений контакт з людьми виявиться міцніше ніж будь-коли. Відчуваєте невпевненість? Сміливіше, потрібні слова знайдуться самі по собі.
РАК
Дрібні клопоти на кшталт домашніх справ, які істотно накопичилися, будуть сьогодні відбирати дуже багато вашого часу. Не варто хвилюватися з цього приводу, навпаки, постарайтеся приділити увагу всім сьогоднішнім справах. Що ж стосується планів, вони вас почекають.
ЛЕВ
Вівторок цього тижня буде сприятливим для всього, що буде пов’язано зі спілкуванням. Сьогодні ви без проблем домовтеся з колегами і порозумієтеся з начальством. Ваші слова будуть переконливими, а думки своєчасними. При цьому стежите за собою, захопившись, ви можете звалити на свої плечі буквально непідйомну ношу.
ДІВА
Уже в першій половині дня ви відчуєте небувалий прилив сил фізичних і моральних. Енергія завирує всередині вас, штовхаючи на нові звершення, в тому числі і романтичні вчинки. Однак сьогодні не можна доводити себе до виснаження, побережіть нові сили, інакше ви ризикуєте знову втратити їх на найближчий час.
ТЕРЕЗИ
Добре знайомі люди, колеги чи сусіди можуть проявити сьогодні не найкращі свої якості, чим неабияк вас засмутять. Однак не варто сьогодні вказувати на їхні помилки і чекати вибачень, для цього потрібен час. Спроби виправити ситуацію сьогодні ж, скажімо, навчити кривдника манерам, можуть привести до конфлікту.
СКОРПІОН
Скорпіонам варто повернутися до питання здоров’я. Ви вже давно обіцяєте собі, що знайдете час для консультації з лікарем, лікування або навіть просто відпочинку. Скористайтеся сьогодні найменшою можливістю взяти відгул або піти у короткострокову відпустку. Важливі справи обов’язково вас дочекаються.
СТРІЛЕЦЬ
У гороскопі стрільців цей вівторка відзначений творчою активністю. Впоравшись з основними турботами цього дня, знайдіть час для вашого хобі, чи то малювання, музики, вокалу або ж танців. Напевно далеко не перший день ви тримаєте в голові воістину геніальні ідеї. Виплесніть їх назовні, реалізуйте.
КОЗЕРІГ
Сьогодні козерогам потрібно чимало часу, щоб остаточно налаштуватися на роботу. Однак не шкодуйте сил, впевнено беріться за обов’язки, при необхідності ризикуйте, успіх в будь-якому випадку сьогодні на вашому боці. Результати виконаної роботи перевершать всі ваші очікування.
ВОДОЛІЙ
Сьогодні водоліям можуть трапитися позапланові поїздки. Поставтеся до них відповідально. При цьому будьте пильними, не дозволяйте народжуватися чуткам і пліткам про вас і ваших рідних. Сьогодні вони прозвучать куди переконливіше, ніж ваші спроби довести правду.
РИБИ
Риби почують сьогодні чимало приємних слів на свою адресу. Вас охоче похвалять вдома і на роботі, відзначать ваші успіхи і старання. Однак не зловживайте становищем. Зіпсувати його в цей день, розчарувавши близьких чи коллег, буде куди простіше, ніж відновити.