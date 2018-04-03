Актуально:

В ПОКРОВСКЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ ПО РЕГБИ-7

03.04.2018 Новини Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

В прошедшие выходные в Покровске на игровом поле с искусственным покрытием ОШ № 9 прошел Чемпионат Донецкой области по регби-7 среди юношей.

В соревнованиях приняли участие 8 команд из Покровска, Селидова и Белозерского. На параде открытия соревнований спортсменов поприветствовала заместитель директора Областного центра физкультурно-оздоровительной работы, куратор по регби в Донецкой области Татьяна Малиева.

Игры проходили по круговой системе в трех возрастных группах: юноши до 12, 14 и 19 лет. В результате призовые места распределились следующим образом:

 

Юноши 1999-2003 г.р.:

1 место — ДЮСШ г. Покровск

2 место — Сборная г. Селидово и г. Белозерское

 

Юноши 2004-2005 г.р.:

1 место — ДЮСШ г. Покровск

2 место — г. Селидово

3 место — Сборная Донецкой области U-13 (2005 г.р.)

 

Юноши 2006 г.р. и моложе:

1 место — г. Селидово

2 место — г. Селидово-2

3 место — ДЮСШ г. Покровск.

На параде закрытия соревнований победители и призеры чемпионата были награждены грамотами Департамента семьи, молодежи и спорта Донецкой облгосадминистрации и кубками Покровского городского спорткомитета.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"