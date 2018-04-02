ДЕКЛАРАЦІЯ АНАТОЛІЯ ШИШКА 2017

1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
2017
2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ
ШИШКО
АНАТОЛІЙ
ВАСИЛЬОВИЧ
[Конфіденційна інформація]
[Конфіденційна інформація]
2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ’Ї СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ
Членами сім’ї суб’єкта декларування є: особи, які перебувають у шлюбі із суб’єктом декларування (чоловік/дружина), незалежного від того, чи вони проживають спільно; діти, у тому числі повнолітні діти, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних – наприклад, особи, що спільно орендують житло), у тому числі особи, які спільно проживають із суб’єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі.
|Зв’язок із суб’єктом декларування
|Прізвище, ім’я, по батькові
|Громадянство
|Податковий номер
|дружина
|Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
Дата народження: [Конфіденційна інформація]
|Україна
|[Конфіденційна інформація]
3. ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
Суб’єкт декларування повинен задекларувати всі об’єкти нерухомості, що належать йому або членам його сім’ї на праві власності, знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Це включає такі об’єкти нерухомості: земельна ділянка, житловий будинок, квартира, офіс, садовий (дачний) будинок, гараж, інше.
|Загальна інформація
|Місцезнаходження
|Вартість на дату набуття
|Вартість за останньою оцінкою
|
|Вид об’єкта:Садовий (дачний) будинок
Дата набуття права:23.12.2010
Загальна площа (м2):288,90
Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]
Прізвище: ШИШКО
Ім’я: АНАТОЛІЙ
По батькові: ВАСИЛЬОВИЧ
|Країна:Україна
Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація]
Населений пункт:Урзуф / Мангушський район / Донецька область / Україна
Адреса:[Конфіденційна інформація]
|190082
|[Не застосовується]
|
|Вид об’єкта:Земельна ділянка
Дата набуття права:13.12.2010
Загальна площа (м2):1700
Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]
Прізвище: ШИШКО
Ім’я: АНАТОЛІЙ
По батькові: ВАСИЛЬОВИЧ
|Країна:Україна
Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація]
Населений пункт:Урзуф / Мангушський район / Донецька область / Україна
Адреса:[Конфіденційна інформація]
|36584
|[Не застосовується]
|
|Вид об’єкта:Квартира
Дата набуття права:29.11.2012
Загальна площа (м2):40,30
Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]
Декларує:дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Країна:Україна
Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація]
Населений пункт:Донецьк / Донецька область / Україна
Адреса:[Конфіденційна інформація]
|73117
|[Не застосовується]
|
|Вид об’єкта:Квартира
Дата набуття права:10.09.1993
Загальна площа (м2):64,50
Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]
Прізвище: ШИШКО
Ім’я: АНАТОЛІЙ
По батькові: ВАСИЛЬОВИЧ
|Країна:Україна
Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація]
Населений пункт:Покровськ / Донецька область / Україна
Адреса:[Конфіденційна інформація]
|[Не відомо]
|[Не застосовується]
|
|Вид об’єкта:Земельна ділянка
Дата набуття права:26.03.1999
Загальна площа (м2):2500
Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]
Декларує:дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Країна:Україна
Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація]
Населений пункт:Великомихайлівка / Покровський район / Дніпропетровська область / Україна
Адреса:[Конфіденційна інформація]
|[Не відомо]
|[Не застосовується]
|
|Вид об’єкта:Садовий (дачний) будинок
Дата набуття права:23.10.1996
Загальна площа (м2):25,70
Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]
Декларує:дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Країна:Україна
Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація]
Населений пункт:Великомихайлівка / Покровський район / Дніпропетровська область / Україна
Адреса:[Конфіденційна інформація]
|400
|[Не застосовується]
|
|Вид об’єкта:Іншебудівля кафе з прибудовою та ганком
Дата набуття права:06.04.2017
Загальна площа (м2):111,5
Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]
Декларує:дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Країна:Україна
Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація]
Населений пункт:Покровськ / Донецька область / Україна
Адреса:[Конфіденційна інформація]
|60000
|59950
|
|Вид об’єкта:Іншечастина будівлі складу, територія двору магазину
Дата набуття права:31.12.2017
Загальна площа (м2):33,9
Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]
Декларує:дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Країна:Україна
Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація]
Населений пункт:Покровськ / Донецька область / Україна
Адреса:[Конфіденційна інформація]
|9700
|9700
|
|Інформація щодо прав на об’єкт
|Тип права: Власність
Відсоток, %: 100
Прізвище: ШИШКО
Ім’я: АНАТОЛІЙ
По батькові: ВАСИЛЬОВИЧ
|Тип права: Власність
Відсоток, %: 100
Прізвище: ШИШКО
Ім’я: АНАТОЛІЙ
По батькові: ВАСИЛЬОВИЧ
|Тип права: Власність
Відсоток, %: 100
Власник: дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Тип права: Власність
Відсоток, %: 100
Прізвище: ШИШКО
Ім’я: АНАТОЛІЙ
По батькові: ВАСИЛЬОВИЧ
|Тип права: Власність
Відсоток, %: 100
Власник: дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Тип права: Власність
Відсоток, %: 100
Власник: дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Тип права: Власність
Відсоток, %: 100
Власник: дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Тип права: Власність
Відсоток, %: 39
Власник: дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
4. ОБ’ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: 1) об’єкти незавершеного будівництва; 2) об’єкти, не прийняті в експлуатацію; або 3) об’єкти, право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку.
Такі об’єкти декларуються, якщо вони: а) належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України; б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права; або в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб’єкта декларування або членів його сім’ї.
|Загальна інформація
|Місцезнаходження об’єкта
|Зв’язок із суб’єктом декларування
|Інформація щодо власника
|Вид об’єкта:Житловий будинок
Загальна площа (м2):667.80
Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація] Об’єкт, не прийнятий в експлуатацію
Декларує:дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Країна:Україна
Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація]
Населений пункт:Покровськ / Донецька область / Україна
Адреса:[Конфіденційна інформація]
Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]
|Об’єкт повністю або частково побудований з матеріалів чи за кошти суб’єкта декларування або члена його сім’ї
|Тип права: Власність
Власник: дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
5. ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО (КРІМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ)
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Під рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо).
У цьому розділі декларації НЕ декларується таке майно: цінні папери, корпоративні права, готівкові кошти, кошти на рахунках в банку чи інших фінансових установах, дорогоцінні (банківські) метали.
Якщо рухоме майно є одночасно подарунком, то воно декларується як в цьому розділі (у разі перевищення зазначеного порогу декларування), так і в розділі «Доходи, у тому числі подарунки».
У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі
|Загальна інформація
|Характеристика
|Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування
|Інформація щодо прав на майно
|Вид об’єкта:Автомобіль легковий
Дата набуття права:25.02.2010
Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація]
Прізвище: ШИШКО
Ім’я: АНАТОЛІЙ
По батькові: ВАСИЛЬОВИЧ
|Марка:MITSUBISHI
Модель:PAJERO
Рік випуску:2008
|400000
|Тип права: Власність
Прізвище: ШИШКО
Ім’я: АНАТОЛІЙ
По батькові: ВАСИЛЬОВИЧ
|Вид об’єкта:Автомобіль легковий
Дата набуття права:26.06.2013
Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація]
Декларує:дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Марка:ЗАЗ
Модель:LANOS
Рік випуску:2012
|75000
|Тип права: Власність
Власник: дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Вид об’єкта:Автомобіль легковий
Дата набуття права:25.07.2012
Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація]
Декларує:дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Марка:VOLKSWAGEN
Модель:PASSAT
Рік випуску:2012
|[Не відомо]
|Тип права: Власність
Власник: дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.
|Загальна інформація
|Вартість у грошовому вираженні
|% від загального капіталу
|Інформація про права на об’єкт
|Найменування юридичної особи:ВОЛНА
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:24656573
Організаційно-правова форма:товариство з обмеженою відповідальністю
Країна реєстрації головного офіса:Україна
Декларує:дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|48155
|41
|Тип права: Спільна власність
Відсоток, %: 41
Власник: дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
Тип права: Спільна власність
Відсоток, %: 41
Власник: Громадянин України
Прізвище: Жварницька
Ім’я: Вікторія
По батькові: Михайлівна
Дата народження: [Конфіденційна інформація]
Податковий номер: [Конфіденційна інформація]
Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]
Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація]
Тип права: Спільна власність
Відсоток, %: 18
Власник: Громадянин України
Прізвище: Лисенко
Ім’я: Тамара
По батькові: Трохимівна
Дата народження: [Конфіденційна інформація]
Податковий номер: [Конфіденційна інформація]
Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]
Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація]
|Найменування юридичної особи:ОКЕАН ЛТД
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:23175707
Організаційно-правова форма:товариство з обмеженою відповідальністю
Країна реєстрації головного офіса:Україна
Декларує:дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|25750
|50
|Тип права: Спільна власність
Відсоток, %: 50Власник: дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
Тип права: Спільна власність
Відсоток, %: 50
Власник: Громадянин України
Прізвище: Коваленко
Ім’я: Ольга
По батькові: Володимирівна
Дата народження: [Конфіденційна інформація]
Податковий номер: [Конфіденційна інформація]
Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]
Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація]
|Найменування юридичної особи:РЕГІОН
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:30074574
Організаційно-правова форма:товариство з обмеженою відповідальністю
Країна реєстрації головного офіса:Україна
Декларує:дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|57350
|50
|Тип права: Спільна власність
Відсоток, %: 50
Власник: дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
Тип права: Спільна власність
Відсоток, %: 50
Власник: Громадянин України
Прізвище: Коваленко
Ім’я: Ольга
По батькові: Володимирівна
Дата народження: [Конфіденційна інформація]
Податковий номер: [Конфіденційна інформація]
Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]
Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація]
|Найменування юридичної особи:СВІТОЧ
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:21997241
Організаційно-правова форма:товариство з обмеженою відповідальністю
Країна реєстрації головного офіса:Україна
Декларує:дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|3700
|50
|Тип права: Спільна власність
Відсоток, %: 50
Власник: дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
Тип права: Спільна власність
Відсоток, %: 50
Власник: Громадянин України
Прізвище: Паскал
Ім’я: Федір
По батькові: Васильович
Дата народження: [Конфіденційна інформація]
Податковий номер: [Конфіденційна інформація]
Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]
Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація]
|Найменування юридичної особи:АПШЕРОН
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:32599322
Організаційно-правова форма:товариство з обмеженою відповідальністю
Країна реєстрації головного офіса:Україна
Декларує:дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|9250
|50
|Тип права: Спільна власність
Відсоток, %: 50
Власник: дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
Тип права: Спільна власність
Відсоток, %: 50
Власник: Громадянин України
Прізвище: Вєдєнєєв
Ім’я: Олег
По батькові: Віталійович
Дата народження: [Конфіденційна інформація]
Податковий номер: [Конфіденційна інформація]
Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]
Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація]
9. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЯКИХ Є СУБ’ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ’Ї
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.
|Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
|Юридична особа
|Адреса та контакти юридичної особи
|Декларує:дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Найменування юридичної особи:Волна Найменування юридичної особи (англійською):[Не застосовується] Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:24656573 Організаційно-правова форма:товариство з обмеженою відповідальністю Країна реєстрації головного офіса:Україна
|Телефон:0623927145
Факс:0623926127
Email:ooovolnakrasn@gmail.com
Адреса юридичної особи:85300, Донецька обл., місто Покровськ, вулиця Дніпропетровська, будинок 9
|Декларує:дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Найменування юридичної особи:ОКЕАН ЛТД Найменування юридичної особи (англійською):[Не застосовується] Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:23175707 Організаційно-правова форма:товариство з обмеженою відповідальністю Країна реєстрації головного офіса:Україна
|Телефон:0623926127
Факс:0623926127
Email:[Не відомо]
Адреса юридичної особи:85300, Донецька обл., місто Покровськ, вулиця Тургенєва, будинок 1
|Декларує:дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Найменування юридичної особи:РЕГІОН Найменування юридичної особи (англійською):[Не застосовується] Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:30074574 Організаційно-правова форма:товариство з обмеженою відповідальністю Країна реєстрації головного офіса:Україна
|Телефон:0623921587
Факс:[Не застосовується]
Email:[Не відомо]
Адреса юридичної особи:85300, Донецька обл., місто Покровськ, мікрорайон Лазурний, будинок 1-А
|Декларує:дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Найменування юридичної особи:СВІТОЧ Найменування юридичної особи (англійською):[Не застосовується] Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:21997241 Організаційно-правова форма:товариство з обмеженою відповідальністю Країна реєстрації головного офіса:Україна
|Телефон:0623921355
Факс:[Не застосовується]
Email:[Не відомо]
Адреса юридичної особи:85300, Донецька обл., місто Покровськ, вулиця Свердлова, будинок 146
|Декларує:дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Найменування юридичної особи:АПШЕРОН Найменування юридичної особи (англійською):[Не застосовується] Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:32599322 Організаційно-правова форма:товариство з обмеженою відповідальністю Країна реєстрації головного офіса:Україна
|Телефон:0506444944
Факс:[Не застосовується]
Email:[Не відомо]
Адреса юридичної особи:85300, Донецька обл., місто Покровськ, мікрорайон Лазурний, будинок 31, квартира 33
Нематеріальні активи включають: об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті (право на винахід, корисну модель, ноу-хау, промисловий зразок, топографії інтегральної мікросхеми, сорт рослин, торгову марку чи комерційне найменування, авторське право тощо), право на використання надр чи інших природних ресурсів, інше.
У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі
11. ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ
Суб’єкт декларування повинен зазначити отриманий (нарахований) дохід упродовж звітного періоду.
Доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від зайняття підприємницькою або незалежною професійною діяльністю, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв’язку з відносинами трудового найму.
Подарунки у формі грошових коштів повинні зазначатися, якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року.Подарунок у формі, іншій ніж грошові кошти (рухоме майно, нерухомість тощо), зазначається, якщо вартість такого подарунку перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Зазначення інформації про подарунок не виключає обов’язок вказати відповідне майно в інших розділах декларації, наприклад, у розділах про цінне рухоме майно, нерухоме майно, цінні папери тощо.
|Джерело доходу
|Вид доходу
|Розмір (вартість)
|Інформація щодо права власності
|Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: Покровська районна державна адміністрація
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 21961790
Декларує:
Прізвище: ШИШКО
Ім’я: АНАТОЛІЙ
По батькові: ВАСИЛЬОВИЧ
|Заробітна плата отримана за основним місцем роботи
|234948
|Тип права: Власність
Прізвище: ШИШКО
Ім’я: АНАТОЛІЙ
По батькові: ВАСИЛЬОВИЧ
|Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: Покровський районний комітет профспілки працівників державних установ України в Донецькій області
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 22018992
Декларує:
Прізвище: ШИШКО
Ім’я: АНАТОЛІЙ
По батькові: ВАСИЛЬОВИЧ
|Подарунок у негрошовій формі
|76
|Тип права: Власність
Прізвище: ШИШКО
Ім’я: АНАТОЛІЙ
По батькові: ВАСИЛЬОВИЧ
|Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 14360570
Декларує:дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Проценти
|14
|Тип права: Власність
Власник: дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Джерело доходу:дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
Декларує:дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю
|296000
|Тип права: Власність
Власник: дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 00032129
Декларує:
Прізвище: ШИШКО
Ім’я: АНАТОЛІЙ
По батькові: ВАСИЛЬОВИЧ
|Проценти
|1635
|Тип права: Власність
Прізвище: ШИШКО
Ім’я: АНАТОЛІЙ
По батькові: ВАСИЛЬОВИЧ
|Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 00032129
Декларує:
Прізвище: ШИШКО
Ім’я: АНАТОЛІЙ
По батькові: ВАСИЛЬОВИЧ
|Проценти
|10078
|Тип права: Власність
Прізвище: ШИШКО
Ім’я: АНАТОЛІЙ
По батькові: ВАСИЛЬОВИЧ
|Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: Головне управління ПФУ в Донецькій області
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 13486010
Декларує:
Прізвище: ШИШКО
Ім’я: АНАТОЛІЙ
По батькові: ВАСИЛЬОВИЧ
|Пенсія
|13114
|Тип права: Власність
Прізвище: ШИШКО
Ім’я: АНАТОЛІЙ
По батькові: ВАСИЛЬОВИЧ
|Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: ТОВ «Мрія»
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 23418340
Декларує:дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Подарунок у негрошовій формі
|9700
|Тип права: Власність
Власник: дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів спільного інвестування, кошти, позичені суб’єктом декларування або членом його сім’ї третім особам, активи у дорогоцінних (банківських) металах, інше.
Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року.
|Установа, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески
|Вид активу
|Розмір активу
|Інформація щодо права на об’єкт
|Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 14360570
Прізвище: ШИШКО
Ім’я: АНАТОЛІЙ
По батькові: ВАСИЛЬОВИЧ
Ідентифікаційний код: [Конфіденційна інформація]
|Кошти, розміщені на банківських рахунках
|1644
Валюта:UAH
|Тип права: Власність
Прізвище: ШИШКО
Ім’я: АНАТОЛІЙ
По батькові: ВАСИЛЬОВИЧ
Ідентифікаційний код: [Конфіденційна інформація]
|Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 00032129
Прізвище: ШИШКО
Ім’я: АНАТОЛІЙ
По батькові: ВАСИЛЬОВИЧ
Ідентифікаційний код: [Конфіденційна інформація]
|Кошти, розміщені на банківських рахунках
|70000
Валюта:UAH
|Тип права: Власність
Прізвище: ШИШКО
Ім’я: АНАТОЛІЙ
По батькові: ВАСИЛЬОВИЧ
Ідентифікаційний код: [Конфіденційна інформація]
|Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 00032129
Декларує:дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Кошти, розміщені на банківських рахунках
|12567
Валюта:UAH
|Тип права: Власність
Власник: дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 14360570
Декларує:дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Кошти, розміщені на банківських рахунках
|1282
Валюта:UAH
|Тип права: Власність
Власник: дружина
Прізвище: Шишко
Ім’я: Світлана
По батькові: Вікторівна
|Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 00032129
Прізвище: ШИШКО
Ім’я: АНАТОЛІЙ
По батькові: ВАСИЛЬОВИЧ
Ідентифікаційний код: [Конфіденційна інформація]
|Кошти, розміщені на банківських рахунках
|113181
Валюта:UAH
|Тип права: Власність
Прізвище: ШИШКО
Ім’я: АНАТОЛІЙ
По батькові: ВАСИЛЬОВИЧ
Ідентифікаційний код: [Конфіденційна інформація]
13. ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: отримані кредити, отримані позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, кошти, позичені суб’єкту декларування або члену його сім’ї іншими особами, несплачені податкові зобов’язання, інше.
Інформація зазначається, лише якщо розмір зобов’язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Якщо розмір зобов’язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов’язання (наприклад, якщо розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) у звітному році не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року, то зазначається лише загальний розмір позики (кредиту)).
У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі
14. ВИДАТКИ ТА ПРАВОЧИНИ СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, які зазначені у розділах 3–12 цієї декларації.
Відомості про видатки та правочини зазначаються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку (вартість предмету правочину) перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року.
У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі
15. РОБОТА ЗА СУМІСНИЦТВОМ СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом.
Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості.
Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно від того, чи була вона оплачуваною.
У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі
16. ЧЛЕНСТВО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА ЇХ ОРГАНАХ
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом.
Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості.
Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно від того, чи була вона оплачуваною.
Організації, у яких суб’єкт декларування є членом.
У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі Членство в органах організацій.У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі
Документ підписано:
ШИШКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ