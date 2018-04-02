У ЦОП СЕЛИДІВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ПОКРОВСЬКОЇ ОДПІ ВИХОВУЮТЬ МАЙБУТНІХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ТА ВЧАТЬ ДЕКЛАРУВАТИ СВОЇ ДОХОДИ

Днями до Селидівського відділення Покровської ОДПІ ГУ ДФС у Донецької області завітали учні 6-го класу ЗОШ № 2 м.Селидове. Мета зустрічі – виховання культури сумлінного платника податків, ознайомлення з податковою системою України та заходами проведення деклараційної кампанії тощо.
Подібні заходи, що вже стали традицією, допомагають учням та майбутнім платникам податків краще зрозуміти функціональні аспекти податкових органів, набути досвіду, і краще усвідомити основні категорії в оподаткуванні, що, у свою чергу, сприяє покращенню податкової культури в суспільстві.
Знайомство майбутніх платників податків з роботою податківців пройшло у центрі обслуговуванні платників (далі ЦОП), який надає платникам податків адміністративні та інформаційні послуги.
Зустріч відбувалась у форматі живого спілкування. Заступник начальника — начальник Селидівського відділення Босенко Євген Вікторович в залі надання адміністративних послуг інспекції повідомив школярам про інформаційні послуги, які надаються у ЦОП, такі як допомога платникам у оформленні заяв, заповненні податкової звітності; надання безкоштовного програмного забезпечення для формування та подання податкової звітності в електронному вигляді та інші.
Окремо, була висвітлена і тема Кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2017 році. Зокрема учням роз’яснили, які категорії громадян зобов’язані задекларувати доходи і сплатити податкові зобов’язання та хто має можливість скористатися правом на податкову знижку (в т.ч і у разі сплати платником податку коштів за здобуття освіти у вищих та середніх професійних закладах) та про переваги подання податкової звітності в електронному вигляді через «Електронний кабінет» платників податків на сайті Державної фіскальної служби України.
Під час проведення зустрічі учням було роздано друковану продукцію в рамках кампанії «Декларування доходів – 2018».
Євген Босенко зазначив, що проведення подібних заходів з школярами дуже важливе, оскільки надає молоді змогу ще у досить юному віці мати уявлення про функціонування податкової системи та економіки країни в цілому та сприяє вихованню сумлінних та обізнаних платників податків.