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У ЦОП СЕЛИДІВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ПОКРОВСЬКОЇ ОДПІ ВИХОВУЮТЬ МАЙБУТНІХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ТА ВЧАТЬ ДЕКЛАРУВАТИ СВОЇ ДОХОДИ

02.04.2018 Новини Комментариев нет
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Днями до Селидівського відділення Покровської ОДПІ ГУ ДФС у Донецької області завітали учні 6-го класу ЗОШ № 2 м.Селидове.  Мета зустрічі – виховання культури сумлінного платника податків, ознайомлення з податковою системою України та заходами проведення деклараційної кампанії тощо.

Подібні заходи, що вже стали традицією, допомагають учням та майбутнім платникам податків краще зрозуміти функціональні аспекти податкових органів, набути досвіду, і краще усвідомити основні категорії в оподаткуванні, що, у свою чергу, сприяє покращенню податкової культури в суспільстві.

Знайомство майбутніх платників податків з роботою податківців пройшло у  центрі обслуговуванні платників (далі ЦОП), який надає платникам податків адміністративні та інформаційні послуги.

Зустріч відбувалась у форматі живого спілкування. Заступник начальника — начальник Селидівського відділення Босенко Євген Вікторович в залі надання адміністративних послуг інспекції повідомив школярам про інформаційні послуги, які надаються у ЦОП, такі як допомога платникам у оформленні заяв, заповненні податкової звітності; надання безкоштовного програмного забезпечення для формування та подання податкової звітності в електронному вигляді та інші.

Окремо, була висвітлена і тема Кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2017 році. Зокрема учням роз’яснили, які категорії громадян зобов’язані задекларувати доходи і сплатити податкові зобов’язання та хто має можливість скористатися правом на податкову знижку (в т.ч і у разі сплати платником податку коштів за здобуття освіти у вищих та середніх професійних закладах) та про переваги подання податкової звітності в електронному вигляді через «Електронний кабінет» платників податків на сайті Державної  фіскальної служби України.

Під час проведення зустрічі учням було роздано друковану продукцію в рамках кампанії «Декларування доходів – 2018».

Євген Босенко зазначив, що проведення подібних заходів з школярами дуже важливе, оскільки надає молоді змогу ще у досить юному віці мати уявлення про функціонування податкової системи та економіки країни в цілому та сприяє вихованню сумлінних та обізнаних платників податків.

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