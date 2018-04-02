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У ПОКРОВСЬКОМУ МЦЗ ВІДБУВСЯ ТРЕНІНГ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

02.04.2018 Новини Комментариев нет
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30 березня 2018 року У Покровському міському центрі зайнятості  пройшов тренінг за участі соціального партнера ГО «Покровська Ліга ділових та професійних жінок» в рамках проекту «Платформа для діалогу «Жінки Донеччини». Ціллю цього тренінгу стало знайомство з концепцією емоційного інтелекту і розвиток емоційної компетентності присутніх.  Слухачами були 14 жінок, які перебувають на обліку у Покровському МЦЗ.

«Краще керуючи своїм емоційним станом, ми зможемо посилити ефективність діяльності і взаємодії з іншими, підвищити якість життя. Сьогоднішня зустріч допоможе нам конструктивно позбуватись негативних емоцій і «не заганяти» їх в середину себе»,- розпочала захід начальник відділу активної підтримки безробітних Софія Колесникова.

Під час заходу присутні дізнались про способи підвищення емоційного тону, способи управління емоційними станом, стратегії прийняття рішень в нестандартних життєвих ситуаціях.

По завершенню заходу слухачі подякували організаторам за цікаво представлений матеріал та корисну інформацію, висловили надію на майбутню співпрацю та щиро побажали творчих здобутків.

 

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