У ПОКРОВСЬКОМУ МЦЗ ВІДБУВСЯ ТРЕНІНГ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

30 березня 2018 року У Покровському міському центрі зайнятості пройшов тренінг за участі соціального партнера ГО «Покровська Ліга ділових та професійних жінок» в рамках проекту «Платформа для діалогу «Жінки Донеччини». Ціллю цього тренінгу стало знайомство з концепцією емоційного інтелекту і розвиток емоційної компетентності присутніх. Слухачами були 14 жінок, які перебувають на обліку у Покровському МЦЗ.
«Краще керуючи своїм емоційним станом, ми зможемо посилити ефективність діяльності і взаємодії з іншими, підвищити якість життя. Сьогоднішня зустріч допоможе нам конструктивно позбуватись негативних емоцій і «не заганяти» їх в середину себе»,- розпочала захід начальник відділу активної підтримки безробітних Софія Колесникова.
Під час заходу присутні дізнались про способи підвищення емоційного тону, способи управління емоційними станом, стратегії прийняття рішень в нестандартних життєвих ситуаціях.
По завершенню заходу слухачі подякували організаторам за цікаво представлений матеріал та корисну інформацію, висловили надію на майбутню співпрацю та щиро побажали творчих здобутків.