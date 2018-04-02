СПІВРОБІТНИКАМИ «ФАНТОМУ» ЗАДОКУМЕНТОВАНО ФАКТ ПРОПОЗИЦІЇ НАДАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ

30 березня 2018 року під час несення служби на КПВВ «Мар’їнка» співробітниками управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО Головного управління ДФС у Донецькій області спільно із працівниками Державної прикордонної служби під час здійснення контрольно-дозвільних процедур задокументовано факт пропозиції надання неправомірної вигоди в сумі 2000 гривень.
Так, під час проведення огляду автомобіля Fiat Doblo, який рухався з тимчасово неконтрольованої території під керуванням мешканця м. Донецьк, виявлено тимчасовий реєстраційний талон на транспортний засіб невстановленого зразка ДНР. Вказаний громадянин за безперешкодне переміщення з тимчасово неконтрольованої території запропонував грошові кошти співробітникам Державної фіскальної служби та Державної прикордонної служби.
Матеріали за фактами пропозиції надання неправомірної вигоди та виявлення тимчасового реєстраційного талону на транспортний засіб невстановленого зразка ДНР передані представникам Національної поліції для прийняття рішення згідно з чинним законодавством.