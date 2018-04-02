Відповідно до древнього переказами, саме у Фотини самарянки Ісус Христос попросив попити води з колодязя. Вважається, що саме з цієї причини вода в день 2 квітня володіє корисними властивостями, і в народі знахарі 2 квітня використовували її для лікування хвороб і зняття порчі. Існувала традиція вмиватися колодязною водою — це вважалося дуже корисним.
2 квітня славили льон і робили це вже на світанку. Для цього люди брали красиві речі з льону, виносили їх із дому і розвішували на гілках беріз, парканах. Особливо часто використовували для цих цілей вишиті рушники. Незаміжні дівчата починали водити хороводи з довгими рушниками, вишитими спеціально для весілля — вважалося, що це допомагає залучити женихів.
До речі, молоді та неодружені 2 квітня вішали на гілки беріз спеціальні рушники, на яких були вишиті рибки та ініціали. Для хороводів 2 квітня використовували дуже довгі рушники від 2 до 6 метрів.
Говорили, що Фотинія є врачевательницей і допомагає боротися з лихоманкою. Відомо, що багатьох людей свого часу вона звернула на віру в Христа, за що була скинута в колодязь. І вірили, що в колодязі залишилася душа Фотини. В церкві їй 2 квітня служили особливі молебні. Писали тропар на папері, зав’язували записку в ганчір’я, яку хворий повинен був носити на шиї 3 дні. Після цього потрібно проковтнути записку або спочатку спалити її і з’їсти попіл.
Народні прикмети на 2 квітня
- Дощ 2 квітня — буде хороший врожай грибів
- Наст колючий — прикмета того, що рік буде врожайним
- Якщо пити з криниці води — можна вилікуватися від хвороби
- Прилетіли 2 квітня шпаки — прийшла справжня весна
- Багато талої води в квітні — багато трави буде в травні
- Вдень 2 квітня спекотно, а вночі приходять холоду — погода найближчим часом буде теплою і ясній
- Плиска прилетіла — прикмета того, що через 12 днів річка «піде», почнеться льодохід