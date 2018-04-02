ПРИВІТАННЯ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ З ДНЕМ ГЕОЛОГА

Шановні друзі!
Від імені Уряду та від себе особисто вітаю з професійним святом – Днем геолога!
Українські геологи беруть активну участь в актуальних економічних процесах країни. І розвиток економіки, науки та виробництва неможливий без якісного задоволення потреб суспільства власними мінерально-сировинними ресурсами: вуглеводнями, металами, неметалічною сировиною. Саме від геологічної галузі – її науково-теоретичної і науково-практичної роботи – залежить становлення раціонального використання надр, розвиток національної економіки, запровадження новітніх технологій у сфері енергозбереження, альтернативних і відновлюваних джерел енергії.
Наше спільне завдання – утвердження такої моделі державного регулювання процесу надрокористування, яка опиратиметься на якісний моніторинг, сучасну наукову основу та технології, що сприятиме підвищенню ефективності видобування корисних копалин і мінімалізації шкідливого впливу на навколишнє природне середовище. Тому попереду ще чимало роботи: удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази надрокористування, підвищення екозахисту довкілля, якісне задоволення потреб суспільства ресурсами підземних вод. Приємно відзначити, що українські геологи на належному рівні виконують поставлені перед ними завдання, і ця нелегка професія завжди викликала повагу в суспільстві.
Висловлюю слова вдячності за гідний внесок у забезпечення розвитку української геологічної справи та науки, за відданість улюбленій професії та покликанню. Бажаю всім геологам нових відкриттів і вагомих результатів, міцного здоров’я, миру і благополуччя! Нехай Ваша праця завжди достойно винагороджується!
Прем’єр-міністр України Володимир ГРОЙСМАН