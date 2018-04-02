ПОЛІЦІЯ ВСТАНОВЛЮЄ ПРИЧИНИ ЗАЙМАННЯ ДОМОВОЛОДІННЯ В СМТ. ЦУКУРИНЕ

Пожежа сталася вчора ввечері. На цей момент в оселі знаходилися молоде подружжя разом із немовлям. На щастя, всі мешканці отримали незначні опіки. Попередня причина займання – коротке замикання електричної мережі.
До чергової частини Селидівського відділення поліції надійшла інформація, що в смт. Цукурине горить приватний будинок.
Виїхавши на місце події, правоохоронці з’ясували, що за вказаною адресою мешкає подружжя із 5-місячною дитиною, які знаходились в будинку, коли сталася пожежа. Мати й дитина отримали незначні опіки обличчя, рук й тіла та перебувають на амбулаторному лікуванні.
За попереднім висновком співробітників ДСНС, загорання сталося в дитячій кімнаті, причиною якого стало коротке замикання електропроводки.
За даним фактом слідчими Селидівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 270 «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки» Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Покровський відділ поліції
Донецької області