Актуально:

ПОЛІЦЕЙСЬКІ МИНУЛОГО ТИЖНЯ 6 РАЗІВ ВИЛУЧАЛИ НАРКОТИКИ У ПЕРЕХОЖИ

02.04.2018 Новини Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Поліцейськими постійно вживаються заходи, направлені на виявлення правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних речовин та притягнення до відповідальності правопорушників. Протягом минулого тижня задокументовано 6 фактів зберігання та 1 спроба пересилання наркотичних речовин.

Так, минулого четверга Покровчанин намагався передати прихований наркотик засудженому товаришу у виправну колонію але був затриманий поліцейськими. Правопорушник зізнався, що виявлена речовина є метадоном, який він придбав для свого засудженого товариша.

Ще п’ятеро зберігачів наркотичних речовин віком від 36 до 45 років, які зберігали марихуану «для себе», були виявлені під час патрулювання вулиць міст.

А минулої неділі співробітниками Добропільського відділення поліції для перевірки документів був зупинений 32-річний мешканець Білозерського. З’ясувалося, що чоловік має при собі медичний шприц з опієм. Чоловік пояснив, що тривалий час вживає наркотики тому це наркозілля зберігав для власного вживання.

Вилучені наркотичні засоби поліцейські направили на експертизу, а стосовно правопорушників відкриті кримінальні провадження за ст. 307 та 309 Кримінального кодексу України.

Покровський відділ

поліції Донецької області

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , ,

Додати коментар