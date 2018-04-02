ПОЛІЦЕЙСЬКІ МИНУЛОГО ТИЖНЯ 6 РАЗІВ ВИЛУЧАЛИ НАРКОТИКИ У ПЕРЕХОЖИ

Поліцейськими постійно вживаються заходи, направлені на виявлення правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних речовин та притягнення до відповідальності правопорушників. Протягом минулого тижня задокументовано 6 фактів зберігання та 1 спроба пересилання наркотичних речовин.
Так, минулого четверга Покровчанин намагався передати прихований наркотик засудженому товаришу у виправну колонію але був затриманий поліцейськими. Правопорушник зізнався, що виявлена речовина є метадоном, який він придбав для свого засудженого товариша.
Ще п’ятеро зберігачів наркотичних речовин віком від 36 до 45 років, які зберігали марихуану «для себе», були виявлені під час патрулювання вулиць міст.
А минулої неділі співробітниками Добропільського відділення поліції для перевірки документів був зупинений 32-річний мешканець Білозерського. З’ясувалося, що чоловік має при собі медичний шприц з опієм. Чоловік пояснив, що тривалий час вживає наркотики тому це наркозілля зберігав для власного вживання.
Вилучені наркотичні засоби поліцейські направили на експертизу, а стосовно правопорушників відкриті кримінальні провадження за ст. 307 та 309 Кримінального кодексу України.
Покровський відділ
поліції Донецької області