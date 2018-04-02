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МАЙЖЕ 43 МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ НАДІЙШЛО ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ВІД АГРАРІЇВ ДОНЕЧЧИНИ

02.04.2018 Новини Комментариев нет
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Сплативши у січні-лютому 2018 року єдиний податок, агровиробники Донеччини вже поповнили місцеві бюджети області на 42,8 млн грн, це на 36% або на 11,5 млн грн більше, ніж за відповідний період минулого року.

На данний час у Донецькій області 813  представників аграрного бізнесу обрали спрощену систему оподаткування.

У територіальному розрізі лідерами зі сплати єдиного податку є сільськогосподарські підприємства м. Маріуполь, які перерахували до місцевого бюджету понад 40,2 млн гривень. Аграрії м. Покровськ та Покровського району сплатили 22,6 млн грн єдиного податку, а платники м. Слов’янськ та Слов’янського району забезпечили надходження до місцевого бюджету громади у розмірі майже 19 млн гривень.

Ставка податку залежить від категорії земель (або водного фонду) та їх розташування (рілля, сіножаті і пасовища, багаторічні насадження, сільгоспугіддя, що перебувають в умовах закритого ґрунту тощо). Їх розмір розраховується у відсотках від бази оподаткування, тобто, від площі земельних ділянок.

Звертаємо увагу, що у 2018 році  діють наступні ставки єдиного податку:

 

Види земельних ділянок Ставки єдиного податку (y % вiд нормативної грошової оцінки)
загальні у гірських зонах тa на поліських територіях на закритому ґрунті
Рілля, сіножаті,  пасовища 0,95 (у 2017 році — 0,95; у 2016 році — 0,81) 0,57 (у 2017 році — 0,57; у 2016 році -0,49) 6,33 (2017 рік — 6,33; 2016 рік — 5,4)
Багаторічні насадженя 0,57 (у 2017 році — 0,57; у 2016 році — 0,49) 0,19 (у 2017 році — 0,19; у 2016 році — 0,16)
Землі водного фонду 2,43 (2017 рік — 2,43)
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