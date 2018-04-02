МАЙЖЕ 43 МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ НАДІЙШЛО ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ВІД АГРАРІЇВ ДОНЕЧЧИНИ

Сплативши у січні-лютому 2018 року єдиний податок, агровиробники Донеччини вже поповнили місцеві бюджети області на 42,8 млн грн, це на 36% або на 11,5 млн грн більше, ніж за відповідний період минулого року.
На данний час у Донецькій області 813 представників аграрного бізнесу обрали спрощену систему оподаткування.
У територіальному розрізі лідерами зі сплати єдиного податку є сільськогосподарські підприємства м. Маріуполь, які перерахували до місцевого бюджету понад 40,2 млн гривень. Аграрії м. Покровськ та Покровського району сплатили 22,6 млн грн єдиного податку, а платники м. Слов’янськ та Слов’янського району забезпечили надходження до місцевого бюджету громади у розмірі майже 19 млн гривень.
Ставка податку залежить від категорії земель (або водного фонду) та їх розташування (рілля, сіножаті і пасовища, багаторічні насадження, сільгоспугіддя, що перебувають в умовах закритого ґрунту тощо). Їх розмір розраховується у відсотках від бази оподаткування, тобто, від площі земельних ділянок.
Звертаємо увагу, що у 2018 році діють наступні ставки єдиного податку:
|Види земельних ділянок
|Ставки єдиного податку (y % вiд нормативної грошової оцінки)
|загальні
|у гірських зонах тa на поліських територіях
|на закритому ґрунті
|Рілля, сіножаті, пасовища
|0,95 (у 2017 році — 0,95; у 2016 році — 0,81)
|0,57 (у 2017 році — 0,57; у 2016 році -0,49)
|6,33 (2017 рік — 6,33; 2016 рік — 5,4)
|Багаторічні насадженя
|0,57 (у 2017 році — 0,57; у 2016 році — 0,49)
|0,19 (у 2017 році — 0,19; у 2016 році — 0,16)
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|Землі водного фонду
|2,43 (2017 рік — 2,43)
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