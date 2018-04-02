КРАЩІ ЮНІ СПОРТСМЕНИ ЗУСТРІЛИСЯ НА РИНГУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТУРНІРУ З БОКСУ ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО БОКСЕРА АНАТОЛІЯ КЛІМАНОВА

З 27 березня по 01 квітня 2018 року у Харкові проходив Всеукраїнський турнір з боксу пам’яті видатного українського боксера Анатолія Кліманова.
У турнірі взяли участь понад сто спортсменів з різних куточків України: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей.
Турнір організований Федерацією боксу України, Харківською обласною федерацією боксу, Благодійним фондом Дмитра Шенцева за підтримки Міністерства молоді та спорту України, управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.
ДО СДЮСШОР з боксу представили вихованці тренерів Олександра Миронюка та Батиралі Каримова. За результатами змагань наші спортсмени Максим Наумов, Іван Джура, Михайло Матусов стали срібними призерами у свої вагових категоріях.