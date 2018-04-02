З 1 КВІТНЯ СТАРТУВАВ МІСЯЧНИК ДОБРОВІЛЬНОЇ ЗДАЧІ ЗБРОЇ.

Правоохоронці повідомляють, що місячник триває з 1 по 30 квітня 2018 року. Громадянам, які добровільно здали незареєстровану зброю, гарантується звільнення від кримінальної відповідальності.
Місячник проводиться з метою виведення з обігу зброї, боєприпасів, вибухівки та інших небезпечних предметів, які незаконно зберігаються.
Необхідно пам’ятати, що зберігання зброї без дозвільних документів це не тільки кримінальне правопорушення, але і небезпека для оточуючих.
Відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами передбачена частиною 1 статті 263 Кримінального Кодексу України та тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.
В той же час, згідно третьої частини статті — особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.
Громадяни, які мають у незаконному володінні мисливську, нарізну та гладкоствольну зброю у вищевказаний період мають можливість звернутися в дозвільну систему за місцем проживання та зареєструвати її в передбаченому законом порядку, при цьому вони звільняються від кримінальної відповідальності.
Нагадуємо, що отримати додаткову інформацію ви можете у місцевих відділах поліції або за телефоном 102.
Так, минулої неділі до Мирноградського відділення поліції зателефонувала 47-річна місцева мешканка, яка повідомила, що знайшла предмет, схожий на гранату.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час перевірки з’ясувалося, що жінка зі своїм чоловіком прибирали у дворі приватного домоволодіння та натрапили на підозрілий предмет. Цим предметом виявилася граната РГД-5 із запалом.
«У тому місці був великий сніговий замет, тож граната мабуть лежала там ще з зими, ми просто її не бачили», — каже хазяйка.
Небезпечна знахідка була вилучена та направлена на експертизу.
Покровський відділ
поліції Донецької області