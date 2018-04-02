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З 1 КВІТНЯ СТАРТУВАВ МІСЯЧНИК ДОБРОВІЛЬНОЇ ЗДАЧІ ЗБРОЇ.

02.04.2018 Новини Комментариев нет
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Правоохоронці повідомляють, що місячник триває з 1 по 30 квітня 2018 року. Громадянам, які добровільно здали незареєстровану зброю, гарантується звільнення від кримінальної відповідальності.

Місячник проводиться з метою виведення з обігу зброї, боєприпасів, вибухівки та інших небезпечних предметів, які незаконно зберігаються.

Необхідно пам’ятати, що зберігання зброї без дозвільних документів це не тільки кримінальне правопорушення, але і небезпека для оточуючих.

Відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами передбачена частиною 1 статті 263 Кримінального Кодексу України та тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

В той же час, згідно третьої частини статті — особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Громадяни, які мають у незаконному володінні мисливську, нарізну та гладкоствольну зброю у вищевказаний період мають можливість звернутися в дозвільну систему за місцем проживання та зареєструвати її в передбаченому законом порядку, при цьому вони звільняються від кримінальної відповідальності.

Нагадуємо, що отримати додаткову інформацію ви можете у місцевих відділах поліції або за телефоном 102.

Так, минулої неділі до Мирноградського відділення поліції зателефонувала 47-річна місцева мешканка, яка повідомила, що знайшла предмет, схожий на гранату.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час перевірки з’ясувалося, що жінка зі своїм чоловіком прибирали у дворі приватного домоволодіння та натрапили на підозрілий предмет. Цим предметом виявилася граната РГД-5 із запалом.

«У тому місці був великий сніговий замет, тож граната мабуть лежала там ще з зими, ми просто її не бачили», — каже хазяйка.

Небезпечна знахідка була вилучена та направлена на експертизу.

Покровський відділ

поліції Донецької області

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