ДЕКЛАРАЦІЯ — 2017, ЩО ЗАДЕКЛАРУВАЛА КАТЕРИНА АНДРІЙЧЕНКО?

1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
2017
2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ
АНДРІЙЧЕНКО
КАТЕРИНА
СЕРГІЇВНА
[Конфіденційна інформація]
[Конфіденційна інформація]
2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ’Ї СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ
Членами сім’ї суб’єкта декларування є: особи, які перебувають у шлюбі із суб’єктом декларування (чоловік/дружина), незалежного від того, чи вони проживають спільно; діти, у тому числі повнолітні діти, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних – наприклад, особи, що спільно орендують житло), у тому числі особи, які спільно проживають із суб’єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі.
|Зв’язок із суб’єктом декларування
|Прізвище, ім’я, по батькові
|Громадянство
|Податковий номер
|мати
|Прізвище: АндрійченкоІм’я: АллаПо батькові: МаксимівнаДата народження: [Конфіденційна інформація]
|Україна
|[Конфіденційна інформація]
3. ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
Суб’єкт декларування повинен задекларувати всі об’єкти нерухомості, що належать йому або членам його сім’ї на праві власності, знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Це включає такі об’єкти нерухомості: земельна ділянка, житловий будинок, квартира, офіс, садовий (дачний) будинок, гараж, інше.
|Загальна інформація
|Місцезнаходження
|Вартість на дату набуття
|Вартість за останньою оцінкою
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|Вид об’єкта:Квартира
Дата набуття права:25.06.2001
Загальна площа (м2):62,7
Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]
Прізвище: АНДРІЙЧЕНКО
Ім’я: КАТЕРИНА
По батькові: СЕРГІЇВНА
|Країна:Україна
Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація]
Населений пункт:Родинське / Покровськ / Донецька область / Україна
Адреса:[Конфіденційна інформація]
|[Не відомо]
|[Не застосовується]
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|Інформація щодо прав на об’єкт
|Тип права: Спільна власність
Відсоток, %: [Не застосовується]
Прізвище: АНДРІЙЧЕНКО
Ім’я: КАТЕРИНА
По батькові: СЕРГІЇВНА
Тип права: Спільна власність
Відсоток, %: [Не застосовується]
Власник: мати
Прізвище: Андрійченко
Ім’я: Алла
По батькові: Максимівна
Тип права: Спільна власність
Відсоток, %: [Не застосовується]
Власник: Громадянин України
Прізвище: Андрійченко
Ім’я: Сергій
По батькові: Сергійович
Дата народження: [Конфіденційна інформація]
Податковий номер: [Конфіденційна інформація]
Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]
Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація]
Тип права: Спільна власність
Відсоток, %: [Не застосовується]
Власник: Громадянин України
Прізвище: Андрійченко
Ім’я: Сергій
По батькові: Миколайович
Дата народження: [Конфіденційна інформація]
Податковий номер: [Конфіденційна інформація]
Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]
Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація]
Тип права: Спільна власність
Відсоток, %: [Не застосовується]
Власник: Громадянин України
Прізвище: Кутня
Ім’я: Наталія
По батькові: Сергіївна
Дата народження: [Конфіденційна інформація]
Податковий номер: [Конфіденційна інформація]
Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація
]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація]
4. ОБ’ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: 1) об’єкти незавершеного будівництва; 2) об’єкти, не прийняті в експлуатацію; або 3) об’єкти, право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку.
Такі об’єкти декларуються, якщо вони: а) належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України; б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права; або в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб’єкта декларування або членів його сім’ї.
У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі
5. ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО (КРІМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ)
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Під рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо).
У цьому розділі декларації НЕ декларується таке майно: цінні папери, корпоративні права, готівкові кошти, кошти на рахунках в банку чи інших фінансових установах, дорогоцінні (банківські) метали.
Якщо рухоме майно є одночасно подарунком, то воно декларується як в цьому розділі (у разі перевищення зазначеного порогу декларування), так і в розділі «Доходи, у тому числі подарунки».
У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі
|Загальна інформація
|Характеристика
|Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування
|Інформація щодо прав на майно
|Вид об’єкта:Автомобіль легковий
Дата набуття права:22.02.2013
Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація]
Декларує:мати
Прізвище: Андрійченко
Ім’я: Алла
По батькові: Максимівна
|Марка:LAND ROVER
Модель:RANG ROVER
Рік випуску:2011
|[Не відомо]
|Тип права: Власність
Власник: мати
Прізвище: Андрійченко
Ім’я: Алла
По батькові: Максимівна
|Вид об’єкта:Автомобіль легковий
Дата набуття права:02.09.2014
Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація]
Прізвище: АНДРІЙЧЕНКО
Ім’я: КАТЕРИНА
По батькові: СЕРГІЇВНА
|Марка:MASERATI
Модель:QUATTROPORTE
Рік випуску:2010
|[Не відомо]
|Тип права: Власність
Прізвище: АНДРІЙЧЕНКО
Ім’я: КАТЕРИНА
По батькові: СЕРГІЇВНА
У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.
У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі
9. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЯКИХ Є СУБ’ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ’Ї
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.
У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі
Нематеріальні активи включають: об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті (право на винахід, корисну модель, ноу-хау, промисловий зразок, топографії інтегральної мікросхеми, сорт рослин, торгову марку чи комерційне найменування, авторське право тощо), право на використання надр чи інших природних ресурсів, інше.
У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі
11. ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ
Суб’єкт декларування повинен зазначити отриманий (нарахований) дохід упродовж звітного періоду.
Доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від зайняття підприємницькою або незалежною професійною діяльністю, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв’язку з відносинами трудового найму.
Подарунки у формі грошових коштів повинні зазначатися, якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року.Подарунок у формі, іншій ніж грошові кошти (рухоме майно, нерухомість тощо), зазначається, якщо вартість такого подарунку перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Зазначення інформації про подарунок не виключає обов’язок вказати відповідне майно в інших розділах декларації, наприклад, у розділах про цінне рухоме майно, нерухоме майно, цінні папери тощо.
|Джерело доходу
|Вид доходу
|Розмір (вартість)
|Інформація щодо права власності
|Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: Родинська міська рада
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 04052943
Декларує:
Прізвище: АНДРІЙЧЕНКО
Ім’я: КАТЕРИНА
По батькові: СЕРГІЇВНА
|Заробітна плата отримана за основним місцем роботи
|117712
|Тип права: Власність
Прізвище: АНДРІЙЧЕНКО
Ім’я: КАТЕРИНА
По батькові: СЕРГІЇВНА
|Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: ДП «ВК «Краснолиманська»
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 31599557
Декларує:мати
Прізвище: Андрійченко
Ім’я: Алла
По батькові: Максимівна
|Заробітна плата отримана за основним місцем роботи
|39460
|Тип права: Власність
Власник: мати
Прізвище: Андрійченко
Ім’я: Алла
По батькові: Максимівна
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів спільного інвестування, кошти, позичені суб’єктом декларування або членом його сім’ї третім особам, активи у дорогоцінних (банківських) металах, інше.
Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року.
У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі
13. ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: отримані кредити, отримані позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, кошти, позичені суб’єкту декларування або члену його сім’ї іншими особами, несплачені податкові зобов’язання, інше.
Інформація зазначається, лише якщо розмір зобов’язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Якщо розмір зобов’язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов’язання (наприклад, якщо розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) у звітному році не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року, то зазначається лише загальний розмір позики (кредиту)).
У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі
14. ВИДАТКИ ТА ПРАВОЧИНИ СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, які зазначені у розділах 3–12 цієї декларації.
Відомості про видатки та правочини зазначаються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку (вартість предмету правочину) перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року.
У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі
15. РОБОТА ЗА СУМІСНИЦТВОМ СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом.
Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості.
Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно від того, чи була вона оплачуваною.
У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі
16. ЧЛЕНСТВО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА ЇХ ОРГАНАХ
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом.
Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості.
Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно від того, чи була вона оплачуваною.
Організації, у яких суб’єкт декларування є членом.
У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі Членство в органах організацій.У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі
Документ підписано:
АНДРІЙЧЕНКО КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА