ДЕКЛАРАЦІЯ РУСЛАНА ТРЕБУШКІНА ЗА 2017 РІК

Членами сім’ї суб’єкта декларування є: особи, які перебувають у шлюбі із суб’єктом декларування (чоловік/дружина), незалежного від того, чи вони проживають спільно; діти, у тому числі повнолітні діти, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних – наприклад, особи, що спільно орендують житло), у тому числі особи, які спільно проживають із суб’єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі.
У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі
|Загальна інформація
|Характеристика
|Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування
|Інформація щодо прав на майно
|Вид об’єкта:Ювелірні вироби
Дата набуття права:01.01.2006
Декларує:дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|Торгова марка:Chopard
Назва виробника:[Не відомо]
Опис майна:Кільце, сережки, ланцюжок
Період набуття права на майно:01.01.2006
|115000
|Тип права: Власність
Відсоток, %: 100
Власник: дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|Вид об’єкта:Ювелірні вироби
Дата набуття права:01.01.2002
Декларує:дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|Торгова марка:Luka Carati
Назва виробника:[Не відомо]
Опис майна:Кільце, сережки, ланцюжок
Період набуття права на майно:01.01.2002
|130000
|Тип права: Власність
Відсоток, %: 100
Власник: дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|Вид об’єкта:Одяг
Дата набуття права:01.01.2013
Декларує:дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|Торгова марка:[Не відомо]
Назва виробника:[Не відомо]
Опис майна:хутрові вироби( шуби)
Період набуття права на майно:01.01.2013
|150000
|Тип права: Власність
Відсоток, %: 100
Власник: дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|Вид об’єкта:ІншеКіоск
Дата набуття права:10.01.2017
Декларує:дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|Торгова марка:[Не застосовується]
Назва виробника:[Не застосовується]
Опис майна:Кіоск спеціалізований для розливу та продажи питної води 27 шт
|2781000
|Тип права: Власність
Відсоток, %: 100
Власник: дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|Загальна інформація
|Характеристика
|Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування
|Інформація щодо прав на майно
|Вид об’єкта:Автомобіль легковий
Дата набуття права:16.04.2013
Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація]
Прізвище: Требушкін
Ім’я: Руслан
По батькові: Валерійович
|Марка:Skoda
Модель:Superb Elegance
Рік випуску:2013
|320000
|Тип права: Власність
Прізвище: Требушкін
Ім’я: Руслан
По батькові: Валерійович
|Вид об’єкта:Автомобіль легковий
Дата набуття права:15.11.2002
Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація]
Прізвище: Требушкін
Ім’я: Руслан
По батькові: Валерійович
|Марка:ВАЗ
Модель:21102
Рік випуску:2002
|[Не відомо]
|Тип права: Власність
Прізвище: Требушкін
Ім’я: Руслан
По батькові: Валерійович
|Загальна інформація
|Емітент цінних паперів
|Кількість
|Номінальна вартість
|Інформація щодо права власності та особу, якій цінні папери були передані в управління
|Вид паперів:Акції
Дата набуття права:01.01.2015
Прізвище: Требушкін
Ім’я: Руслан
По батькові: Валерійович
|Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: ПАТ «Новьюенерго»
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 33789770
|52317
|1
|Тип права: Власність
Прізвище: Требушкін
Ім’я: Руслан
По батькові: Валерійович
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.
|Загальна інформація
|Вартість у грошовому вираженні
|% від загального капіталу
|Інформація про права на об’єкт
|Найменування юридичної особи:ТОВ «Будматеріали»
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:06959732
Організаційно-правова форма:товариство з обмеженою відповідальністю
Країна реєстрації головного офіса:Україна
Декларує:дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|24018
|4,8
|Тип права: Власність
Власник: дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|Найменування юридичної особи:ТОВ «Імперія»
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:30952756
Організаційно-правова форма:товариство з обмеженою відповідальністю
Країна реєстрації головного офіса:Україна
Декларує:дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|2845600
|100
|Тип права: Власність
Власник: дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
9. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЯКИХ Є СУБ’ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ’Ї
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.
|Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
|Юридична особа
|Адреса та контакти юридичної особи
|Декларує:дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|Найменування юридичної особи:ТОВ «Імперія»
Найменування юридичної особи (англійською):[Не застосовується]
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:30952756
Організаційно-правова форма:Товариство з обмеженою відповідальністю
Країна реєстрації головного офіса:Україна
|Телефон:0623962321
Факс:[Не застосовується]
Email:[Не відомо]
Адреса юридичної особи:85327, Донецька обл., місто Мирноград, МКН. СВІТЛИЙ, будинок 2, МАГАЗИН «ІМПЕРІЯ»
Нематеріальні активи включають: об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті (право на винахід, корисну модель, ноу-хау, промисловий зразок, топографії інтегральної мікросхеми, сорт рослин, торгову марку чи комерційне найменування, авторське право тощо), право на використання надр чи інших природних ресурсів, інше.
У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі
11. ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ
Суб’єкт декларування повинен зазначити отриманий (нарахований) дохід упродовж звітного періоду.
Доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від зайняття підприємницькою або незалежною професійною діяльністю, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв’язку з відносинами трудового найму.
Подарунки у формі грошових коштів повинні зазначатися, якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року.Подарунок у формі, іншій ніж грошові кошти (рухоме майно, нерухомість тощо), зазначається, якщо вартість такого подарунку перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Зазначення інформації про подарунок не виключає обов’язок вказати відповідне майно в інших розділах декларації, наприклад, у розділах про цінне рухоме майно, нерухоме майно, цінні папери тощо.
|Джерело доходу
|Вид доходу
|Розмір (вартість)
|Інформація щодо права власності
|Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: Покровська міська рада Донецької області
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 04052933
Декларує:
Прізвище: Требушкін
Ім’я: Руслан
По батькові: Валерійович
|Заробітна плата отримана за основним місцем роботи
|359906
|Тип права: Власність
Прізвище: Требушкін
Ім’я: Руслан
По батькові: Валерійович
|Джерело доходу:дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
Декларує:дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю
|1489187
|Тип права: Власність
Власник: дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 25953304
Декларує:дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|Інше: соціальні виплати на дитину
|17050
|Тип права: Власність
Власник: дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|Джерело доходу:Громадянин України
Прізвище: Черногор
Ім’я: Надія
По батькові: Іванівна
Дата народження: [Конфіденційна інформація]
Податковий номер: [Конфіденційна інформація]
Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]
Фактичне місце проживання: [Конфіденційна інформація]
Декларує:дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|Дохід від відчуження рухомого майна ( крім цінних паперів та корпоративних прав)
|300000
|Тип права: Власність
Власник: дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|Джерело доходу:Громадянин України
Прізвище: Черногор
Ім’я: Юрій
По батькові: Олександрович
Дата народження: [Конфіденційна інформація]
Податковий номер: [Конфіденційна інформація]
Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]
Фактичне місце проживання: [Конфіденційна інформація]
Декларує:дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|Дохід від відчуження рухомого майна ( крім цінних паперів та корпоративних прав)
|300000
|Тип права: Власність
Власник: дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|Джерело доходу:Іноземний громадянин
Повне ім’я (англійською): Vyacheslav
Повне ім’я (українською): В’ячеслав
Дата народження: [Конфіденційна інформація]
Ідентифікаційний номер: [Конфіденційна інформація]
Місце проживання (англійською): [Конфіденційна інформація]
Місце проживання (українською): [Конфіденційна інформація]
Декларує:дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|Інше: повернення позики
|2781000
|Тип права: Власність
Власник: дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк»
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 14360570
Декларує:
Прізвище: Требушкін
Ім’я: Руслан
По батькові: Валерійович
|Інше: грошовий кредит
|30000
|Тип права: Власність
Прізвище: Требушкін
Ім’я: Руслан
По батькові: Валерійович
|Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 00032129
Декларує:
Прізвище: Требушкін
Ім’я: Руслан
По батькові: Валерійович
|Інше: грошовий кредит
|100000
|Тип права: Власність
Прізвище: Требушкін
Ім’я: Руслан
По батькові: Валерійович
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів спільного інвестування, кошти, позичені суб’єктом декларування або членом його сім’ї третім особам, активи у дорогоцінних (банківських) металах, інше.
Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року.
|Установа, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески
|Вид активу
|Розмір активу
|Інформація щодо права на об’єкт
|[Не застосовується]
Декларує:дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|ІншеПродаж у розстрочку
|600000
Валюта:UAH
|Тип права: Власність
Власник: дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|[Не застосовується]
Декларує:дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|Інше
Продаж у розстрочку
|600000
Валюта:UAH
|Тип права: Власність
Власник: дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|[Не застосовується]
Декларує:дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|Інше
За договором оренди
|358813
Валюта:UAH
|Тип права: Власність
Власник: дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
13. ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: отримані кредити, отримані позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, кошти, позичені суб’єкту декларування або члену його сім’ї іншими особами, несплачені податкові зобов’язання, інше.
Інформація зазначається, лише якщо розмір зобов’язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Якщо розмір зобов’язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов’язання (наприклад, якщо розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) у звітному році не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року, то зазначається лише загальний розмір позики (кредиту)).
|Загальна інформація
|Особа, на користь якої виникло зобов’язання
|Розмір
|Інформація щодо поручителів та майнового забезпечення
|Вид зобов’язання:Розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту)
Дата виникнення:01.01.2017
Декларує:
Прізвище: Требушкін
Ім’я: Руслан
По батькові: Валерійович
|Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: Приватне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:00032129
|Розмір:41800
Валюта:UAH
|
|Вид зобов’язання:Розмір сплачених коштів в рахунок процентів за позикою (кредитом)
Дата виникнення:01.01.2017
Декларує:
Прізвище: Требушкін
Ім’я: Руслан
По батькові: Валерійович
|Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк Україи»
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:00032129
|Розмір:3615
Валюта:UAH
|
|Вид зобов’язання:Отримані кредити
Дата виникнення:01.01.2017
Декларує:
Прізвище: Требушкін
Ім’я: Руслан
По батькові: Валерійович
|Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: Публичне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:00032129
|Розмір:100000
Валюта:UAH
|
|Вид зобов’язання:Розмір сплачених коштів в рахунок процентів за позикою (кредитом)
Дата виникнення:01.01.2017
Декларує:
Прізвище: Требушкін
Ім’я: Руслан
По батькові: Валерійович
|Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: Публичне акціонерне товриство комерційний банк «Приватбанк»
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:14360570
|Розмір:1262
Валюта:UAH
|
|Вид зобов’язання:Отримані кредити
Дата виникнення:01.01.2017
Декларує:
Прізвище: Требушкін
Ім’я: Руслан
По батькові: Валерійович
|Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк»
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:14360570
|Розмір:30000
Валюта:UAH
|
|Вид зобов’язання:Розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту)
Дата виникнення:31.12.2017
Декларує:
Прізвище: Требушкін
Ім’я: Руслан
По батькові: Валерійович
|Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: Публічне акціонерне товариство КБ «ПРИВАТБАНК»
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:14360570
|Розмір:1303
Валюта:UAH
|
|Вид зобов’язання:Інше
договір особистого строкового сервітуту
Дата виникнення:31.12.2017
Декларує:дружина
Прізвище: Требушкіна
Ім’я: Вікторія
По батькові: Миколаївна
|Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: Мирноградська міська рада
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:04052956
|Розмір:22434
Валюта:UAH
|
14. ВИДАТКИ ТА ПРАВОЧИНИ СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, які зазначені у розділах 3–12 цієї декларації.
Відомості про видатки та правочини зазначаються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку (вартість предмету правочину) перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року.
У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі
15. РОБОТА ЗА СУМІСНИЦТВОМ СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом.
Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості.
Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно від того, чи була вона оплачуваною.
У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі
16. ЧЛЕНСТВО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА ЇХ ОРГАНАХ
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом.
Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості.
Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно від того, чи була вона оплачуваною.
Організації, у яких суб’єкт декларування є членом.
У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі Членство в органах організацій.У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі
Документ підписано:
ТРЕБУШКІН РУСЛАН ВАЛЕРІЙОВИЧ