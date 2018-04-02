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ДЕКЛАРАЦІЯ РУСЛАНА ТРЕБУШКІНА ЗА 2017 РІК

02.04.2018 Новини Комментариев нет
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1.   ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

2017

2.1.   ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

 Требушкін
 Руслан
 Валерійович
 [Конфіденційна інформація]
 [Конфіденційна інформація]
Зареєстроване місце проживання:
 Україна
 [Конфіденційна інформація] 
 Покровськ / Донецька область / Україна
 [Конфіденційна інформація]
 [Конфіденційна інформація]
 [Конфіденційна інформація]
 [Конфіденційна інформація]
Місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку Національне агентство з питань запобігання корупції може надсилати кореспонденцію суб’єкту декларування:
 Україна
 [Конфіденційна інформація]
 Київ / Україна
 [Конфіденційна інформація]
 [Конфіденційна інформація]
 [Конфіденційна інформація]
 [Конфіденційна інформація]
Місце роботи:
Покровська міська рада
міський голова
Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується):
 Посада в органах місцевого самоврядування
 третя категорія
Посадова особа місцевого самоврядування, посада якої віднесена до першої-третьої категорій
Так

2.2.  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ’Ї СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Членами сім’ї суб’єкта декларування є: особи, які перебувають у шлюбі із суб’єктом декларування (чоловік/дружина), незалежного від того, чи вони проживають спільно; діти, у тому числі повнолітні діти, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних – наприклад, особи, що спільно орендують житло), у тому числі особи, які спільно проживають із суб’єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі.

Зв’язок із суб’єктом декларування Прізвище, ім’я, по батькові Громадянство Податковий номер
дружина Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна

Дата народження: [Конфіденційна інформація]

 Україна [Конфіденційна інформація]
син Прізвище: Требушкін

Ім’я: Владислав

По батькові: Русланович

Дата народження: [Конфіденційна інформація]

 Україна [Конфіденційна інформація]
дочка Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Діана

По батькові: Русланівна

Дата народження: [Конфіденційна інформація]

 Україна [Конфіденційна інформація]
дочка Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Єва

По батькові: Русланівна

Дата народження: [Конфіденційна інформація]

 Україна [Конфіденційна інформація]

3.   ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

Суб’єкт декларування повинен задекларувати всі об’єкти нерухомості, що належать йому або членам його сім’ї на праві власності, знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Це включає такі об’єкти нерухомості: земельна ділянка, житловий будинок, квартира, офіс, садовий (дачний) будинок, гараж, інше.

Загальна інформація Місцезнаходження Вартість на дату набуття Вартість за останньою оцінкою
Вид об’єкта:Земельна ділянка 

Дата набуття права:21.11.2006 

Загальна площа (м2):4577 

Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]

Декларує:дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна

 Країна:Україна 

Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] 

Населений пункт:Лисівка / Покровський район / Донецька область / Україна 

Адреса:[Конфіденційна інформація]

 [Не відомо] [Не відомо]
Вид об’єкта:Земельна ділянка 

Дата набуття права:21.11.2006 

Загальна площа (м2):145433 

Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]

Декларує:дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна

 Країна:Україна 

Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] 

Населений пункт:Лисівка / Покровський район / Донецька область / Україна 

Адреса:[Конфіденційна інформація]

 [Не відомо] [Не відомо]
Вид об’єкта:Квартира 

Дата набуття права:14.11.2014 

Загальна площа (м2):110 

Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]

Декларує:дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна

 Країна:Україна 

Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] 

Населений пункт:Київ / Україна 

Адреса:[Конфіденційна інформація]

 [Не відомо] [Не застосовується]
Інформація щодо прав на об’єкт
Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100

Власник: дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна
Тип права: Власність

Відсоток, %: 100

Власник: дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна
Тип права: Інше право користування

Відсоток, %: [Не відомо]

Інший тип: договір позички

Власник: Громадянин України

Прізвище: Сапко

Ім’я: Василь

По батькові: Костянтинович

Дата народження: [Конфіденційна інформація]

Податковий номер: [Конфіденційна інформація]

Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]

Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація]
Тип права: Власність

Відсоток, %: 100

Власник: дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна
Тип права: Власність

Відсоток, %: 100

Власник: дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна
Тип права: Інше право користування

Відсоток, %: [Не відомо]

Інший тип: договір позички

Власник: Громадянин України

Прізвище: Касьян

Ім’я: Інна

По батькові: Вікторівна

Дата народження: [Конфіденційна інформація]

Податковий номер: [Конфіденційна інформація]

Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]

Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація]

4.   ОБ’ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: 1) об’єкти незавершеного будівництва; 2) об’єкти, не прийняті в експлуатацію; або 3) об’єкти, право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку.

Такі об’єкти декларуються, якщо вони: а) належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України; б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права; або в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб’єкта декларування або членів його сім’ї.

У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі

5.   ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО (КРІМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ)

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Під рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо).

У цьому розділі декларації НЕ декларується таке майно: цінні папери, корпоративні права, готівкові кошти, кошти на рахунках в банку чи інших фінансових установах, дорогоцінні (банківські) метали.

Якщо рухоме майно є одночасно подарунком, то воно декларується як в цьому розділі (у разі перевищення зазначеного порогу декларування), так і в розділі «Доходи, у тому числі подарунки».

Загальна інформація Характеристика Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування Інформація щодо прав на майно
Вид об’єкта:Ювелірні вироби

 Дата набуття права:01.01.2006 

Декларує:дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна

 Торгова марка:Chopard 

Назва виробника:[Не відомо] 

Опис майна:Кільце, сережки, ланцюжок 

Період набуття права на майно:01.01.2006 

 115000 Тип права: Власність

Відсоток, %: 100

Власник: дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна
Вид об’єкта:Ювелірні вироби 

Дата набуття права:01.01.2002 

Декларує:дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна

 Торгова марка:Luka Carati 

Назва виробника:[Не відомо] 

Опис майна:Кільце, сережки, ланцюжок 

Період набуття права на майно:01.01.2002 

 130000 Тип права: Власність

Відсоток, %: 100

Власник: дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна
Вид об’єкта:Одяг 

Дата набуття права:01.01.2013 

Декларує:дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна

 Торгова марка:[Не відомо] 

Назва виробника:[Не відомо] 

Опис майна:хутрові вироби( шуби) 

Період набуття права на майно:01.01.2013 

 150000 Тип права: Власність

Відсоток, %: 100

Власник: дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна
Вид об’єкта:ІншеКіоск 

Дата набуття права:10.01.2017 

Декларує:дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна

 Торгова марка:[Не застосовується] 

Назва виробника:[Не застосовується] 

Опис майна:Кіоск спеціалізований для розливу та продажи питної води 27 шт 

 2781000 Тип права: Власність

Відсоток, %: 100

Власник: дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна

6.   ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО — ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми незалежно від їх вартості.

Загальна інформація Характеристика Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування Інформація щодо прав на майно
Вид об’єкта:Автомобіль легковий 

Дата набуття права:16.04.2013 

Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація] 

Прізвище: Требушкін

Ім’я: Руслан

По батькові: Валерійович

 Марка:Skoda 

Модель:Superb Elegance 

Рік випуску:2013 

 320000 Тип права: Власність

Прізвище: Требушкін

Ім’я: Руслан

По батькові: Валерійович
Вид об’єкта:Автомобіль легковий 

Дата набуття права:15.11.2002 

Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація] 

Прізвище: Требушкін

Ім’я: Руслан

По батькові: Валерійович

 Марка:ВАЗ 

Модель:21102 

Рік випуску:2002 

 [Не відомо] Тип права: Власність

Прізвище: Требушкін

Ім’я: Руслан

По батькові: Валерійович

7.   ЦІННІ ПАПЕРИ

Загальна інформація Емітент цінних паперів Кількість Номінальна вартість Інформація щодо права власності та особу, якій цінні папери були передані в управління
Вид паперів:Акції 

Дата набуття права:01.01.2015 

Прізвище: Требушкін

Ім’я: Руслан

По батькові: Валерійович

 Юридична особа, зареєстрована в Україні 

Найменування: ПАТ «Новьюенерго»

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 33789770

 52317 1 Тип права: Власність

Прізвище: Требушкін

Ім’я: Руслан

По батькові: Валерійович

8.   КОРПОРАТИВНІ ПРАВА

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

Загальна інформація Вартість у грошовому вираженні % від загального капіталу Інформація про права на об’єкт
Найменування юридичної особи:ТОВ «Будматеріали» 

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:06959732 

Організаційно-правова форма:товариство з обмеженою відповідальністю 

Країна реєстрації головного офіса:Україна 

Декларує:дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна

 24018 4,8 Тип права: Власність

Власник: дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна
Найменування юридичної особи:ТОВ «Імперія» 

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:30952756 

Організаційно-правова форма:товариство з обмеженою відповідальністю 

Країна реєстрації головного офіса:Україна 

Декларує:дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна

 2845600 100 Тип права: Власність

Власник: дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна

9.   ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЯКИХ Є СУБ’ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ’Ї

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) Юридична особа Адреса та контакти юридичної особи
Декларує:дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна

 Найменування юридичної особи:ТОВ «Імперія» 

Найменування юридичної особи (англійською):[Не застосовується] 

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:30952756 

Організаційно-правова форма:Товариство з обмеженою відповідальністю 

Країна реєстрації головного офіса:Україна 

 Телефон:0623962321 

Факс:[Не застосовується] 

Email:[Не відомо] 

Адреса юридичної особи:85327, Донецька обл., місто Мирноград, МКН. СВІТЛИЙ, будинок 2, МАГАЗИН «ІМПЕРІЯ» 

10.   НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи включають: об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті (право на винахід, корисну модель, ноу-хау, промисловий зразок, топографії інтегральної мікросхеми, сорт рослин, торгову марку чи комерційне найменування, авторське право тощо), право на використання надр чи інших природних ресурсів, інше.

У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі

11.   ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ

Суб’єкт декларування повинен зазначити отриманий (нарахований) дохід упродовж звітного періоду.

Доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від зайняття підприємницькою або незалежною професійною діяльністю, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв’язку з відносинами трудового найму.

Подарунки у формі грошових коштів ​повинні зазначатися, якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року,​ перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року.Подарун​ок​ у формі, іншій ніж грошові кошти​ (рухоме майно, нерухомість тощо)​, зазначається​, якщо ​вартість так​ого​ подарунк​у перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Зазначення інформації про подарунок не виключає обов’язок вказати відповідне майно в інших розділах декларації, наприклад, у розділах про цінне рухоме майно, нерухоме майно, цінні папери тощо.

Джерело доходу Вид доходу Розмір (вартість) Інформація щодо права власності
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в Україні

Найменування: Покровська міська рада Донецької області

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 04052933 

Декларує:

Прізвище: Требушкін

Ім’я: Руслан

По батькові: Валерійович

 Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 359906 Тип права: Власність

Прізвище: Требушкін

Ім’я: Руслан

По батькові: Валерійович
Джерело доходу:дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна 

Декларує:дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна

 Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю 1489187 Тип права: Власність

Власник: дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в Україні

Найменування: Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 25953304 

Декларує:дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна

 Інше: соціальні виплати на дитину 17050 Тип права: Власність

Власник: дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна
Джерело доходу:Громадянин України

Прізвище: Черногор

Ім’я: Надія

По батькові: Іванівна

Дата народження: [Конфіденційна інформація]

Податковий номер: [Конфіденційна інформація]

Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]

Фактичне місце проживання: [Конфіденційна інформація] 

Декларує:дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна

 Дохід від відчуження рухомого майна ( крім цінних паперів та корпоративних прав) 300000 Тип права: Власність

Власник: дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна
Джерело доходу:Громадянин України

Прізвище: Черногор

Ім’я: Юрій

По батькові: Олександрович

Дата народження: [Конфіденційна інформація]

Податковий номер: [Конфіденційна інформація]

Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]

Фактичне місце проживання: [Конфіденційна інформація] 

Декларує:дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна

 Дохід від відчуження рухомого майна ( крім цінних паперів та корпоративних прав) 300000 Тип права: Власність

Власник: дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна
Джерело доходу:Іноземний громадянин

Повне ім’я (англійською): Vyacheslav

Повне ім’я (українською): В’ячеслав

Дата народження: [Конфіденційна інформація]

Ідентифікаційний номер: [Конфіденційна інформація]

Місце проживання (англійською): [Конфіденційна інформація]

Місце проживання (українською): [Конфіденційна інформація] 

Декларує:дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна

 Інше: повернення позики 2781000 Тип права: Власність

Власник: дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в Україні

Найменування: Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк»

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 14360570 

Декларує:

Прізвище: Требушкін

Ім’я: Руслан

По батькові: Валерійович

 Інше: грошовий кредит 30000 Тип права: Власність

Прізвище: Требушкін

Ім’я: Руслан

По батькові: Валерійович
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в Україні

Найменування: Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 00032129 

Декларує:

Прізвище: Требушкін

Ім’я: Руслан

По батькові: Валерійович

 Інше: грошовий кредит 100000 Тип права: Власність

Прізвище: Требушкін

Ім’я: Руслан

По батькові: Валерійович

12.   ГРОШОВІ АКТИВИ

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів спільного інвестування, кошти, позичені суб’єктом декларування або членом його сім’ї третім особам, активи у дорогоцінних (банківських) металах, інше.

Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Установа, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески Вид активу Розмір активу Інформація щодо права на об’єкт
[Не застосовується] 

Декларує:дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна

 ІншеПродаж у розстрочку 600000

Валюта:UAH

 Тип права: Власність

Власник: дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна
[Не застосовується] 

Декларує:дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна

 Інше

Продаж у розстрочку

 600000

Валюта:UAH

 Тип права: Власність

Власник: дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна
[Не застосовується] 

Декларує:дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна

 Інше

За договором оренди

 358813

Валюта:UAH

 Тип права: Власність

Власник: дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна

13.   ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: отримані кредити, отримані позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, кошти, позичені суб’єкту декларування або члену його сім’ї іншими особами, несплачені податкові зобов’язання, інше.

Інформація зазначається, лише якщо розмір зобов’язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Якщо розмір зобов’язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов’язання (наприклад, якщо розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) у звітному році не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року, то зазначається лише загальний розмір позики (кредиту)).

Загальна інформація Особа, на користь якої виникло зобов’язання Розмір Інформація щодо поручителів та майнового забезпечення
Вид зобов’язання:Розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) 

Дата виникнення:01.01.2017 

Декларує:

Прізвище: Требушкін

Ім’я: Руслан

По батькові: Валерійович

 Юридична особа, зареєстрована в Україні

Найменування: Приватне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:00032129

 Розмір:41800

Валюта:UAH
Вид зобов’язання:Розмір сплачених коштів в рахунок процентів за позикою (кредитом) 

Дата виникнення:01.01.2017 

Декларує:

Прізвище: Требушкін

Ім’я: Руслан

По батькові: Валерійович

 Юридична особа, зареєстрована в Україні

Найменування: Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк Україи»

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:00032129

 Розмір:3615

Валюта:UAH
Вид зобов’язання:Отримані кредити 

Дата виникнення:01.01.2017 

Декларує:

Прізвище: Требушкін

Ім’я: Руслан

По батькові: Валерійович

 Юридична особа, зареєстрована в Україні

Найменування: Публичне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:00032129

 Розмір:100000

Валюта:UAH
Вид зобов’язання:Розмір сплачених коштів в рахунок процентів за позикою (кредитом) 

Дата виникнення:01.01.2017 

Декларує:

Прізвище: Требушкін

Ім’я: Руслан

По батькові: Валерійович

 Юридична особа, зареєстрована в Україні

Найменування: Публичне акціонерне товриство комерційний банк «Приватбанк»

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:14360570

 Розмір:1262

Валюта:UAH
Вид зобов’язання:Отримані кредити 

Дата виникнення:01.01.2017 

Декларує:

Прізвище: Требушкін

Ім’я: Руслан

По батькові: Валерійович

 Юридична особа, зареєстрована в Україні

Найменування: Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк»

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:14360570

 Розмір:30000

Валюта:UAH
Вид зобов’язання:Розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) 

Дата виникнення:31.12.2017 

Декларує:

Прізвище: Требушкін

Ім’я: Руслан

По батькові: Валерійович

 Юридична особа, зареєстрована в Україні

Найменування: Публічне акціонерне товариство КБ «ПРИВАТБАНК»

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:14360570

 Розмір:1303

Валюта:UAH
Вид зобов’язання:Інше

договір особистого строкового сервітуту 

Дата виникнення:31.12.2017 

Декларує:дружина

Прізвище: Требушкіна

Ім’я: Вікторія

По батькові: Миколаївна

 Юридична особа, зареєстрована в Україні

Найменування: Мирноградська міська рада

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:04052956

 Розмір:22434

Валюта:UAH

14.   ВИДАТКИ ТА ПРАВОЧИНИ СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, які зазначені у розділах 3–12 цієї декларації.

Відомості про видатки та правочини зазначаються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку (вартість предмету правочину) перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі

15.    РОБОТА ЗА СУМІСНИЦТВОМ СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом.

Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості.

Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно від того, чи була вона оплачуваною.

У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі

16.  ЧЛЕНСТВО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА ЇХ ОРГАНАХ

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом.

Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості.

Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно від того, чи була вона оплачуваною.

Організації, у яких суб’єкт декларування є членом.

У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі Членство в органах організацій.У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі

Документ підписано:

ТРЕБУШКІН РУСЛАН ВАЛЕРІЙОВИЧ

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