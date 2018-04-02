В БІЛИЦЬКОМУ ДВОРІЧНА ДИТИНА ВИПАЛА З ВІКНА ТРЕТЬОГО ПОВЕРХУ

Поки батьки займалися своїми справами, їхній син заліз на підвіконня, сперся руками на маскітну сітку і разом із нею впав на землю. Дитина отримала чисельні травми та, на щастя, залишилася живою. Правоохоронці з’ясовують всі обставини нещасного випадку.
До чергової частини Добропільського відділення поліції надійшло повідомлення від співробітників швидкої медичної допомоги про те, що ними до лікарні доставлений 2-річний хлопчик, який випав з вікна.
Для з’ясування всіх обставин на місце події негайно виїхали співробітники поліції. За попередніми даними, 22-річна мати дитини лише на кілька хвилин вийшла із спальні в кухню, залишивши наодинці свого маленького сина, аж раптом почула, як на вулиці кричать сусіди. Повернувшись назад до кімнати, жінка побачила відчинене вікно. Сина в кімнаті не було. Коли мати вибігла на вулицю, то побачила, як її сина хтось із сусідів тримає на руках.
Приїхавши на виклик, медики констатували в хлопчика чисельні травми. Наразі він перебуває в лікарні, його життю нічого не загрожує.
За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за п.2 ч. 2 ст.115 «Умисне вбивство» з поміткою «нещасний випадок» Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.
Шановні батьки! На жаль, з приходом теплих днів, зростає сумна статистика — десятки дітей випадають з вікон. Тому, просимо вас бути гранично уважними та дотримуватись елементарних правил безпеки, які можуть врятувати дитині життя:
- не залишайте маленьких дітей одних в кімнаті з відкритими або незахищеними вікнами
- приберіть від вікна стільці, тумби, коробки та інші речі, які можуть допомогти дитині на підвіконня
- коли дитина вдома – відкривайте вікна тільки на вертикальне провітрювання
- не дозволяйте дитині гратися на підвіконні
- розказуйте дітям про небезпеку відкритих вікон.
Покровський відділ поліції
Донецької області