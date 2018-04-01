ГОРОСКОП НА 1 КВІТНЯ

ОВЕН
Гарний день для командної роботи. Насолоджуйтесь життям.
ТЕЛЕЦЬ
Використовуйте свої лідерські здібності на повну.
БЛИЗНЮКИ
Розширюйте коло знайомств. Проведіть час з друзями.
РАКИ
Упорядкуйте думки, що останнім часом не дають вам спокою.
ЛЕВ
Використайте сьогоднішній день, щоб допомогти іншим людям.
ДІВА
Ваше життя починає змінюватись на краще.
ТЕРЕЗИ
Час для вирішення проблеми, яку ви довго відкладали на потім.
СКОРПІОН
Є шанс посваритися з сусідами чи колегами по роботі.
СТРІЛЕЦЬ
Оточуючі сьогодні підтримають вас в усіх починаннях.
КОЗЕРІГ
Не втрачайте самоконтролю, щоб потім не вибачатися.
ВОДОЛІЙ
Гарний день для культурно-естетичного розвитку.
РИБИ
Довіртесь інтуїції. Вона допоможе прийняти вірне рішення.