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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 1 КВІТНЯ

01.04.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 527 — початок правління римського імператора Юстиніана І.
  • 1579 — заснований університет у Вільно, перший на території Великого князівства Литовського.
  • 1778 — нью-орлеанський бізнесмен Олівер Поллок придумав знак долара — $.
  • 1875 — англійська газета «Таймс» перша у світі опублікувала тижневий прогноз погоди.
  • 1889 — у Чикаго з’явилася в продажу перша у світі посудомийна машина, створена Джозефіною Кокрейн.
  • 1890 — бельгійський емігрант Шарль ван Деполь отримав у США патент на перший тролейбус.
  • 1906 — підписана міжнародна конвенція з охорони птахів. Сьогодні — Міжнародний день птахів.
  • 1919 — декретом Раднаркому України Асканію-Нову оголошено державним заповідником.
  • 1924 — Адольф Гітлер засуджений на п’ять років неволі за Пивний путч.
  • 1933 — почався бойкот бізнесів євреїв у Німеччині після гітлерівського заклику.
  • 1936 — Лазар Каганович видав наказ 35/Ц «Об организации машинно-путевой станцыи», так з’явилися КМС
  • 1937 — Бірма відділилась від Індії.
  • 1967 — прем’єра комедії Леоніда Гайдая «Кавказька полонянка, або нові пригоди Шурика».
  • 1976 — засновано компанію «Apple».
  • 1979 — за результатами всенародного референдуму аятола Хомейні проголосив Іран ісламською республікою.
  • 1991 — відбувся розпад Організації Варшавського договору.
  • 1995 — запуск телеканалу ГРТ на базі 1 каналу Останкіно.
  • 1997 — Борис Єльцин підписав указ про те, що всі російські чиновники мають їздити на вітчизняних автомобілях.
  • 2009 — Албанія і Хорватія приєдналися до НАТО.
  • 2016 — наступ військ Азербайджану на Карабах, або так звана «4-денна війна»
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