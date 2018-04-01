ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 1 КВІТНЯ

- 527 — початок правління римського імператора Юстиніана І.
- 1579 — заснований університет у Вільно, перший на території Великого князівства Литовського.
- 1778 — нью-орлеанський бізнесмен Олівер Поллок придумав знак долара — $.
- 1875 — англійська газета «Таймс» перша у світі опублікувала тижневий прогноз погоди.
- 1889 — у Чикаго з’явилася в продажу перша у світі посудомийна машина, створена Джозефіною Кокрейн.
- 1890 — бельгійський емігрант Шарль ван Деполь отримав у США патент на перший тролейбус.
- 1906 — підписана міжнародна конвенція з охорони птахів. Сьогодні — Міжнародний день птахів.
- 1919 — декретом Раднаркому України Асканію-Нову оголошено державним заповідником.
- 1924 — Адольф Гітлер засуджений на п’ять років неволі за Пивний путч.
- 1933 — почався бойкот бізнесів євреїв у Німеччині після гітлерівського заклику.
- 1936 — Лазар Каганович видав наказ 35/Ц «Об организации машинно-путевой станцыи», так з’явилися КМС
- 1937 — Бірма відділилась від Індії.
- 1967 — прем’єра комедії Леоніда Гайдая «Кавказька полонянка, або нові пригоди Шурика».
- 1976 — засновано компанію «Apple».
- 1979 — за результатами всенародного референдуму аятола Хомейні проголосив Іран ісламською республікою.
- 1991 — відбувся розпад Організації Варшавського договору.
- 1995 — запуск телеканалу ГРТ на базі 1 каналу Останкіно.
- 1997 — Борис Єльцин підписав указ про те, що всі російські чиновники мають їздити на вітчизняних автомобілях.
- 2009 — Албанія і Хорватія приєдналися до НАТО.
- 2016 — наступ військ Азербайджану на Карабах, або так звана «4-денна війна»