ІМЕНИНИ 31 БЕРЕЗНЯ

Дмитро — правильна церковна вимова Димитрій. Значення імені Дмитро (старе – Димитрій, народне – Митрей, розмовне Мітрій) – «плід земний». Походження імені Дмитро від грецького слова “Деметріос”, що означає «стосовний до Деметри». Богиня Деметра (Мати Ячменю, Мати-Земля) в античній міфології – це покровителька землеробства і богиня родючості.
Кирило — чоловіче ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як «владика», «пан». Деякі дослідники вказують на перське походження імені Кирило. У перекладі з перської мови це ім’я означає «сонце».
Наталія — ім’я дуже давнє, воно було утворено в перші століття християнства від латинського «Natalis Domini», що означає «народження», «Різдво». Сучасний варіант перекладу імені — «народжена в Різдво, різдвяна». У імені Наталя можливі різні варіанти перекладу, але всі вони наближені до поняття «народження». Дуже часто імені дають значення «рідна», в значенні «рідний, отчий, вітчизняний», а також більш широке поняття — «день народження; місце народження, батьківщина; бог, що протегує народженням; рід, походження ».