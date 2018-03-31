В давнину саме 31 березня селяни поклонялися Іоанну і просили побільше дощів для зростання насіння і появи сходів. Також говорили, що Домовик вночі прокидається і починає бешкетувати.
У православній церкві 31 березня вшановують пам’ять святих Кирила, Евкарпа, Трохима. В давнину цей день називали «Дері полоз», оскільки остаточно сходив нанівець санний шлях, і вважалося, що можна здерти все полози. Селяни примічали, що з кожним днем ставало тепліше. У деяких регіонах 31 березня навіть зацвітали підсніжники, проліски, мати-й-мачуха, прокидалися комахи. Селяни в цей час готувалися до посівних робіт. Казали: «Пройшов Олексій, а Кирило каже:« Не сей ». Але при цьому всі очікували К31 березня гарної погоди і стійкого тепла для того, щоб відправитися в поле.
Народні прикмети на 31 березня
- Якщо шпаки пропали — погода скоро зіпсується
- Ліщина покрився суржиком — прикмета того, що земля більше не замерзне
- Ранні комарі — чекай теплих днів
- Пухкий сніг в поле 31 березня — урожай поганим буде
- З’явилися комарі — чекай ясної погоди
- Цвіте мати-й-мачуха — чекай потепління
- Прилетіли лебеді 31 березня — буде тепло
- Якщо в цей день комара вб’єш — 40 гріхів проститься
- Паморочиться мошкара — буде хороший урожай грибів
- Не можна нікому давати хліб і сіль, якщо в сім’ї є маленька дитина, оскільки з цими продуктами можна віддати щастя малюка
- Не можна відкривати двері стороннім людям, купаючи дитини — це до нещастя. І потрібно вимовити: «Вода в землю — дитя в зростання»
- Не можна покупки на Трохима здійснювати — вони будуть невдалими
- Якщо людина народилася 31 березня, то в першу половину життя він буде дуже щасливим
- Не слід ходити в гості 31 березня, щоб не залишити в будинку свою удачу
- Не варто стригти волосся і нігті — це до неприємностей
- Кружляють комарі в лісі — прикмета того, що багато ягід буде.