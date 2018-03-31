ГОРОСКОП НА 31 БЕРЕЗНЯ

ОВЕН
Можливо, в цей день ви будете відчувати незначні проблеми зі здоров’ям — важкий робочий тиждень і ненормований графік дадуть про себе знати. Постарайтеся розібратися, що саме спричиняє найбільший дискомфорт і все неодмінно стане на свої місця. Субота — ідеальний час для легкого вирішення проблем, на які Ви раніше не звертали належної уваги. Особливо, якщо це стосується конфліктів, що сталися напередодні. Саме сьогодні зірки вкажуть Вам вірний шлях до їх подолання.
ТЕЛЕЦЬ
Робочий тиждень для Тельців видалася досить нелегким, тому в суботу варто подумати про відновлення своїх сил. Зірки пророкують Вам спокійний і розмірений день, тому постарайтеся нікуди не поспішати і не намагатися знайти відповідь на всі питання, що накопичилися. Час, проведений із близькими, дозволить знайти душевну рівновагу і забути про колишні неприємності.
БЛИЗНЮКИ
Для Близнюків цей день може стати початком чогось нового. Якщо ви раніше мріяли отримати вигідну пропозицію від колег або партнерів — це цілком може статися саме сьогодні. Однак, все замисліться, чи варто зопалу братися за нову справу. Проаналізуйте всі «за» і «проти», і в підсумку рішення прийде саме собою.
РАК
Представникам цього знака зодіаку слід замислитися над тим, як налагодити відносини з родичами. Ймовірно, ви буваєте дещо різкими і нестриманими, однак сьогодні рішення всіх непорозумінь обов’язково увінчається успіхом. Незабаром Раков чекає приємна зустріч з дорогими людьми, яких вони давно не бачили.
ЛЕВ
Левам неодмінно варто задуматися про короткочасну зміну діяльності. Робота, побутові турботи і проблеми в особистому житті поглинають всю Вашу увагу і можуть навіть провокувати депресію. Хоча б сьогодні постарайтеся забути про вже звичні клопоти і відволіктися на ті заняття, які дійсно приносять задоволення. Можливо, слід приділити увагу своєму здоров’ю: постійні переживання не дозволяють Вам сповна насолоджуватися життям. Також зірки радять в цю суботу не планувати нічого глобального.
ДІВА
Діви нарешті зможуть зважитися на відважний крок, який згодом може повністю змінити протягом Вашого життя. Якщо це стосується «амурних справ», Ви неодмінно досягнете бажаного. В тому випадку, якщо мова йде про кар’єру — також можете сподіватися на заохочення. Головне — не забувати бути завжди напоготові.
ТЕРЕЗИ
Представники цього знаку можуть зіткнутися з неприємностями: це може бути розчарування в близькій людині або несподіваний конфлікт, до якого Ви, фактично, не маєте прямого відношення. Не поспішайте себе звинувачувати у всіх бідах — складний період досить швидко закінчиться.
СКОРПІОН
Скорпіони сьогодні зможуть «спіймати удачу за хвіст» і дуже легко позбутися від усіх негараздів, які відбувалися протягом цього тижня. Везіння буде супроводжувати буквально у всьому: фінансових питаннях, роботі та особистому житті. Однак, все ж не варто розслаблятися і пускати все на самоплив — удача досить примхлива, і щоб утримати її, необхідно докласти чимало зусиль.
СТРІЛЕЦЬ
Стрільцям сьогодні варто бути гранично обережними. Зірки попереджають Вас про можливі проблеми, які, можуть виникнути, буквально нізвідки. Не поспішайте засмучуватися і закриватися від всього навколишнього світу — просто постарайтеся в цей день бути максимально стриманими і поступливими. Прояв зайвої впертості не принесе хороших результатів, тому, якщо виникає така потреба — просто промовчіть, не провокуйте конфлікти і не робіть необдуманих вчинків.
КОЗЕРІГ
Цей тиждень був нелегким для Козерогів, особливо стосовно стану здоров’я. Можливо, напередодні представники знака перенесли травму або хворобу. Тепер Ви можете розслабитися — зірки обіцяють закінчення смуги негараздів. Варто просто розслабитися і відволіктися від неприємних думок. Життя йде звичним плином і незабаром всі неприємності кануть в Лету. Субота — прекрасна пора для того, щоб провести час зі своїми друзями, особливо тими, з ким не бачилися тривалий час.
ВОДОЛІЙ
Водолії завжди намагаються випереджати події, при цьому вони проявляють небувалу упертість. Вам вкрай необхідно навчитися бути більш м’якими, йти на компроміси і забути про свій егоїзм. Всі події, які відбуваються з Водоліями останнім часом, є знаками згори, які вказують на те, що варто переглянути свою модель поведінки. Спробуйте розслабитися і не впливати на оточуючих, інакше в цей день Ви можете опинитися в досить складному становищі, вибратися з якого буде нелегко.
РИБИ
Рибам варто задуматися про своє особисте життя. Якщо у Вас вже є друга половинка, присвятіть весь день спілкуванню з нею. Ваша увага не залишиться неоціненою. Для неодружених представників знаку субота може піднести несподіваний сюрприз — або цікаве знайомство, або зустріч з людиною, з якою давно був втрачений контакт.