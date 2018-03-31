ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ НАГОРОДИЛИ ОРДЕНОМ «ЗА МУЖНІСТЬ» ІІІ-СТУПЕНЯ (ПОСМЕРТНО)

30 березня в Селидівській міській раді відбулось урочисте нагородження військовослужбовця орденом «За мужність» ІІІ-ступеня (посмертно), який був призваний Покровсько –Ясинуватським ОМВК.
Короткі відомості про загиблого: сержант Сухінін Олександр Віталійович, позивний “Баня”, народився 25.04.1972 року в м. Макіївка Донецької області. Був призваний за мобілізацією Покровсько-Ясинуватським ОМВК у 2015 році. Олександр був справжнім патріотом. Бойовий шлях розпочав у 2014-2015 роках, спочатку батальйон спецпризначення “Донбас” (3027, 3057), 2016 рік- ДУК “Правий сектор”, у 2017 році – 16-й батальйон 58-ї бригади”. 23.11 2017 р. його життя трагічно обірвалося в районі селища Кримське Новоайдарського району Луганської області. Сержант Сухінін отримав тяжку травму голови , яка нажаль була несумісна з життям.
Був командиром гранатометного відділення в роті “Донбас” 16 ОМПБ. Указом Президента України № 42/2018 від 26 лютого 2018 року, «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкового виконання військового обов’язку», нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
Залишились дружина Людмила в Києві, дорослі дочка та син, мати – Галина Вікторівна.