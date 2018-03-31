ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 31 БЕРЕЗНЯ

- 1284 — єпископом Елі засновується Пітергаус — найстаріший і найменший коледж Кембриджського університету.
- 1770 — англійський мореплавець Джеймс Кук, обстеживши Нову Зеландію і з’ясувавши, що вона — острів, покидає її і бере курс на захід — на Австралію.
- 1821 — скасовано Португальську інквізицію.
- 1831 — Квебек (місто) і Монреаль отримують статус міст.
- 1854 — укладено Канаґавський договір між Японією та США. Японія скасовує курс на ізоляцію від Заходу.
- 1889 — офіційне відкриття Ейфелевої башти. Конструктор башти Гюстав Ейфель поставив на вершині башти французький прапор. Підійматися вгору тоді доводилося по сходинкам.
- 1896 — перший замок-блискавка патентується в США його винахідником, Уїткомбом Джадсоном.
- 1900 — перша реклама автомобілів з’явилася в американській загальнонаціональній газеті Saturday Evening Post. Одна філадельфійська компанія помістила його під девізом «Автомобілі, які приносять задоволення».
- 1900 — у Франції прийнятий закон, що обмежує робочий день жінок і дітей 11 годинами.
- 1901 — випускається перший автомобіль «Мерседес». Він створений Вільгельмом Майбахом для Motoren Gesellschaft Готліба Даймлера і являє собою новий стандарт автомашин з двигуном внутрішнього згорання (ДВС). Цей автомобіль також поклав початок династії, яка згодом стала називатися «Мерседесом» (на ім’я дочок Р. Даймлера).
- 1917 — США купують у Данії Віргінські острови за $25 млн. .
- 1917 — у Києві відкрито першу українську гімназію.
- 1918 — США вперше переходять на літній час.
- 1923 — у Нью-Йорку пройшов перший танцювальний марафон. Переможницею стала Алма Каммінгс, що протрималася на ногах 27 годин.
- 1923 — Муссоліні обмежує робочий день в Італії 8 годинами.
- 1936 — у Мюнхені гітлерівці відкривають «Виставку дегенеративного мистецтва» (сюрреалізм, імпресіонізм, абстракціонізм тощо).
- 1940 — відкритий нью-йоркський аеропорт «Ла Гардіа».
- 1949 — Ньюфаундленд стає 10-ою провінцією Канади.
- 1952 — відкрито Львівську філію Академії наук України.
- 1955 — радянський уряд прийняло рішення повернути НДР скарби Дрезденської галереї, вивезені до СРСР після Другої світової війни
- 1959 — тибетський буддиський лідер Далай Лама тікає з окупованного китайцями Тибету.
- 1966 — з космодрому Байконур, здійснений пуск ракети-носія «Молнія» з автоматичною міжпланетною станцією «Луна-10», котра 3 квітня 1966 року була виведена на селеноцентричну орбіту і стала першим у світі штучним супутником Місяця.
- 1967 — Джимі Гендрікс вперше спалив свою гітару під час концерту.
- 1967 — після рішення Франції про вихід з військової організації НАТО штаб-квартира організації була переведена з Парижа в столицю Бельгії Брюссель.
- 1973 — у хіт-параді журналу «Billboard» уперше з’явився альбом гурту «Pink Floyd» «The Dark Side of the Moon» і залишався в сотні найкращих протягом наступних 14 років.
- 1976 — «Led Zeppelin» випустили свій шостий студійний альбом Presence.
- 1980 — напередодні 1 квітня Леоніду Іллічу Брежнєву в Кремлі вручили Ленінську премію по літературі за «написані» ним книги спогадів «Мала земля» і «Відродження».
- 1991 — на позачерговій нараді Політичного консультативного комітету країн Варшавського Договору ухвалено рішення про скасування військових структур організації.
- 1991 — на референдумі в Грузії 90 % населення голосує за незалежність.
- 1992 — ООН проголосувала за введення санкцій проти Лівії після її відмови видати два підозрюваних в організації вибуху літака авіакомпанії «Пан Амерікен» в районі Локербі.
- 1993 — під час зйомок епізоду фільму «Ворон» випадково загинув американський актор Брендон Брюс Лі, син Брюса Лі.
- 1998 — пілот «Формули-1» Енді Валлас встановив світовий рекорд швидкості для серійного автомобіля — 402,6 км/год.
- 2002 — вибори у Верховну Раду України