АЛЕКСЕЙ ТЁПЛЫЙ

Алексий родился в Риме в знатной семье. Однажды в храме ему привиделось, как умирает его мать, и ее хоронят. Он пожелал вымолить у Бога ее жизнь. Поэтому отрекся от дома и будущей счастливой жизни.
В вечер своей свадьбы он покинул отчий дом. Оставил родителей и молодую жену в неведении о своих планах. 17 лет он провел в городе Эдессе при храме Пресвятой Богородицы, где еженощно молился и ежедневно просил подаяние.
После того как людям открылось, что Алексий – человек Божий, они стали почитать его. Вскоре преподобный тайно покинул город. Судьба распорядилась так, что ему пришлось вернуться в родной дом. Но Алексий не открылся родным, а прикинулся простым нищим.
Отец, доброй души человек, поселил его в сарае и приказал кормить с хозяйского стола. Но Алексий принимал лишь воду и хлеб. Каждую ночь он проводил в молитве. Так прошло еще 17 лет. Когда Алексий почувствовал, что скоро умрет, написал о своей жизни.
Православная церковь в этот день чтит память святого, оставившего след как чистый, Божий человек. Молодым юношей Алексей ушёл из дома, посвятил себя служению Господу, жил подаянием, стойко выносил лишения и холод. Несмотря на то, что молодой человек не привык к тяжёлой жизни, он вынес все испытания, за что получил прозвище в народе – Божий человек.
Святому Алексею молились о тёплой погоде, благополучном лете, урожае.