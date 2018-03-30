У ШКОЛЯРІВ РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ КАНІКУЛИ 30.03.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.У загальноосвітніх закладах Покровська, Родинського та селища Шевченка весняні канікули триватимуть з 2 по 8 квітня. Але, на заняття школярі вийдуть лише у вівторок, 10 квітня. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, КАНІКУЛИ, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ