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У ШКОЛЯРІВ РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ КАНІКУЛИ

30.03.2018 Сюжети Комментариев нет
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У загальноосвітніх закладах Покровська, Родинського та селища Шевченка весняні канікули триватимуть з 2 по 8 квітня. Але, на заняття школярі вийдуть лише у вівторок, 10 квітня.

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