ПРОКУРАТУРА ПОВЕРНУЛА У КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ВАРТІСТЮ МАЙЖЕ 400 ТИС ГРН

Рішенням Господарського суду Донецької області задоволено позов Селидівського відділу Красноармійської місцевої прокуратури, заявлений в інтересах держави до Селидівської міської ради та товариства з обмеженою відповідальністю, про визнання незаконним рішення міської ради та недійсним — договору оренди земельної ділянки.
Прокуратурою установлено, що Селидівською міською радою у порушення вимог Земельного кодексу України, без проведення земельних торгів, прийнято рішення про передачу в оренду земельних ділянок площею понад 8 га та вартістю майже 400 тис грн товариству з обмеженою відповідальністю.
У подальшому на підставі вказаного рішення укладено договір оренди земельної ділянки комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
З цих підстав прокуратура звернулася із позовом до суду, який на теперішній час задоволено у повному обсязі.