Зазвичай саме в цей час селяни діставали вози, виносили картоплю для пророщування, перевіряли вулики. Риба 30 березня вже підходить до поверхні води, і багато виходили на риболовлю. Працювати намагалися тільки вранці, а до вечора збиралися за столом всією сім’єю, щоб проводити зиму. Часто ходили в гості до тещі. Прийнято було 30 березня пити медово-березовий узвар. Шанували березу, яка для селян була символом чистоти і світу. Також вважалося, що березові бруньки, зібрані в цей день, володіють цілющою силою.
У православній церкві 30 березня почитали пам’ять святого Олексія, історія життя якого відома, завдяки житійної (агиографической) літературі. Святий народився в забезпеченій сім’ї, і всі пророкували йому багату і безтурботне життя. Однак Алексій в певний момент, увірувавши в Бога, вирішив присвятити себе служінню Всевишньому. За день до весілля він втік з дому і довгі роки провів у працях, молитвах, добрих справах, харчуючись тільки лише милостинею. Через деякий час він повернувся додому і жив там в комірчині, оскільки батьки його не впізнали і всі роки продовжували оплакувати свого сина.
У народі говорілі30 березня: «Алексій — з гір потоки». Відомо, що в цей день зазвичай тала вода тече в річки з гір, і в деяких районах навіть можуть наступити паводки. Весняне тепло все ближче, і з дня на день почнуться польові роботи.
Народні прикмети на 30 березня
- Тепло на Олексія — рік буде врожайним
- Якщо погода 30 березня прохолодна, то весна буде пізньою
- Багато талої води — прикмета до того, що буде не тільки хороший сінокіс, а й багатий урожай
- Не можна в сани в цей день сідати, оскільки бажання і мрії повз пройдуть, чи не збудуться.
- Скворцов ні — буде погана погода
- Маленькі струмочки течуть 30 березня — худобі не буде вистачати корми, і сінокіс цього року буде не дуже вдалим
- Прилетіли трясогузки — чекай водопілля
- Гуси летять високо — чекай снігопаду
- Якщо пряжу в цей день покласти у відкритий водойму, то вона буде міцною і білої
- На ліщині сережки з’явилися — значить, зимі кінець, можна садити мак, редиску, квіти
- Якщо сплести 30 березня мережу і відправитися з нею на риболовлю, то весь рік риба добре ловиться буде
- Після Алексія, за прикметами, можна ячмінь сіяти
- Якщо Алексію 30 березня помолитися, то багато меду буде
- Якщо 30 березня випадає на понеділок, то в цей день не можна в дорогу збиратися — це до невдачі
- На Алексія полювання буде вдалою