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ПОДАРОВАНА КВАРТИРА, РЕКОНСТРУКЦІЯ ГУРТОЖИТКА ТА РОБОТА КУРКУЛЯ: ЖЕБРІВСЬКИЙ У МИРНОГРАДІ

30.03.2018 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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29 березня, під час робочого візиту до Мирнограда керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вручив ключі від квартири особі, яка має статус дитини – сироти.

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