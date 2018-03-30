ПОДАРОВАНА КВАРТИРА, РЕКОНСТРУКЦІЯ ГУРТОЖИТКА ТА РОБОТА КУРКУЛЯ: ЖЕБРІВСЬКИЙ У МИРНОГРАДІ 30.03.2018 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.29 березня, під час робочого візиту до Мирнограда керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вручив ключі від квартири особі, яка має статус дитини – сироти. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:ЖЕБРИВСКИЙ, капри, КАПРИ ТВ, Мирноград, Новини, Новости, осмотр, тв капри Додати коментар Отменить ответ