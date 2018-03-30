НА ДОНБАСІ ПОЧАЛОСЯ «ВЕЛИКОДНЄ ПЕРЕМИР’Я»

На Донбасі з 00:01 30 березня почало діяти перемир’я, приурочене майбутнім великоднім святам. Про це під час брифінгу нагадав голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.
Під час брифінгу Хуг повідомив, що в цілому кількість порушень домовленостей про режим припинення вогню останнім часом зменшилася. Сталося це після 5 березня, проте за останній тиждень порушувати перемир’я почали частіше.
Нагадаємо, 26 березня Тристороння контактна група та представники окремих районів Донецької та Луганської областей домовилися про припинення вогню з 00:01 30 березня. Сторони відзначаючи важливість забезпечення миру та спокою для населення, враховуючи Великодні свята.