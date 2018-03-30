ДЕ У ПОКРОВСЬКУ МОЖНА УКЛАСТИ ДЕКЛАРАЦІЮ З ЛІКАРЕМ? 30.03.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.2 квітня українці почнуть підписувати декларації з сімейними лікарями, педіатрами або терапевтами. В Покровському центрі ПМСД розповіли про черговий етап медичної реформи, реалізація якого почнеться наступного тижня. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри, УКЛАСТИ ДЕКЛАРАЦІЮ Додати коментар Отменить ответ