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ДЕ У ПОКРОВСЬКУ МОЖНА УКЛАСТИ ДЕКЛАРАЦІЮ З ЛІКАРЕМ?

30.03.2018 Сюжети Комментариев нет
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2 квітня українці почнуть підписувати декларації з сімейними лікарями, педіатрами або терапевтами.

В Покровському центрі ПМСД розповіли про черговий етап медичної реформи, реалізація якого почнеться наступного тижня.

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