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ГОРОСКОП НА 30 БЕРЕЗНЯ

30.03.2018 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Якщо зіпсувався настрій,  придбайте нову річ, про яку мріяли!

ТЕЛЕЦЬ

Когось може обурити ваша упертість, але  їм буде корисно!

БЛИЗНЮКИ

Ніколи немає безвихідних ситуацій. Завжди є вибір.

РАКИ

Час реалізувати всі ваші найсміливіші фантазії.

ЛЕВ

Ви унікальна і неймовірна людина! Кажіть це собі щодня!

ДІВА

Інтуїція не підведе! Можете зробити багато емоційних вчинків.

ТЕРЕЗИ

Ваші мрії  — це сходинки, якими ви йдете до головної цілі.

СКОРПІОН

Аби підвищити самооцінку, постійно кажіть, що ви неймовірні.

СТРІЛЕЦЬ

Очікує приємний вечір із ще приємнішим продовженням.

КОЗЕРІГ

Досить сумніватися у собі. Забудь назавжди про самокритику.

ВОДОЛІЙ

Погода не зіпсує ваш настрій! Чекайте на раптовий дзвінок!

РИБИ

Проведіть вихідні у колі родини. Це точно укріпить стосунки!

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